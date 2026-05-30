消防員出勤巡察水域安全 北宜公路撞上大貨車 幸無生命危險

新北市消防局坪林消防分隊方姓隊員今天駕駛協勤車出勤巡察坪林轄區水域安全，在北宜公路坪林路段撞上洪姓男子駕駛的大貨車，協勤車車頭幾乎全毀，所幸2車駕駛均輕傷，無生命危險且無毒駕、酒駕情事，詳細車禍發生原因仍待後續釐清。

今天上午9時許，51歲簡男與54歲高男都是職業潛水教練，2人到新北市貢寮區龍洞海域自由潛水，並未帶團，簡男疑因體力不支發生溺水，被救起時已無呼吸、心跳，經送送瑞芳礦工醫院搶救至上午11時6分宣告死亡。

新北市消防局指出，近來高溫炎熱，民眾紛紛前往水域戲水、潛水消暑，惟水域活動意外頻傳，除今天上午，貢寮區龍洞海域發生潛水教練溺水意外，送醫時已無呼吸心跳，令人遺憾，今年已陸續發生釣客於磯釣場落海、夜間抓溪蝦及攀岩墜落等多起事故。

新北市消防局呼籲，民眾從事潛水、釣魚等戶外活動前，務必評估自身體能與健康狀況，切勿貿然下水或前往不熟悉的水域環境。活動時應結伴同行，確實檢查裝備，並隨時留意海流、潮汐及天氣變化。若身體不適或海況不佳，應立即取消行程。

坪林消防分隊方姓隊員（25歲）今天上午10時許，駕駛協勤車出勤巡察坪林轄區水域安全，在北宜公路39.3公里坪林路段，由坪林往宜蘭方向，疑似車上有東西掉落欲將車輛掉頭查看，不慎撞上對向空車由洪姓男子（24歲）駕駛從宜蘭往新店方向行駛的大貨車。

消防協勤車車頭幾乎全毀，所幸2車駕駛均是手腳輕微擦挫傷，無生命危險且無毒、酒駕情事，詳細車禍發生原因仍待後續釐清，車禍現場已於今天上午11時7分排除並恢復雙向通行。

新北市消防局坪林消防分隊方姓隊員今天駕駛協勤車出勤巡察坪林轄區水域安全，在北宜公路坪林路段撞上洪姓男子駕駛的大貨車，協勤車車頭幾乎全毀，所幸2車駕駛均輕傷，無生命危險。記者王長鼎／翻攝

新北市消防局坪林消防分隊方姓隊員今天駕駛協勤車出勤巡察坪林轄區水域安全，在北宜公路坪林路段撞上洪姓男子駕駛的大貨車，協勤車車頭幾乎全毀，所幸2車駕駛均輕傷，無生命危險。記者王長鼎／翻攝