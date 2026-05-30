綠營美女議員自曝遭同黨女民代甩巴掌 張麗善：不捨、遺憾

民進黨雲林縣議員張庭綺前天在臉書自爆，去年曾被同黨一名女民代甩兩巴掌，撂狠話「見一次打一次」，同時也被同黨一男民代叫囂、騷擾，引起各界譁然，有人猜測與年底選舉或感情有關，均未獲證實。雲林縣長張麗善表示，一個女性要公開說出內心創傷很不容易，她很不捨跟遺憾。

張庭綺前天在臉書發文，指去年雲林民進黨團赴日本參訪世博的最後一晚，一名女性民代深夜闖入她的房中間，劈頭就狠狠對她甩了兩巴掌，還嗆「見一次打一次。」理由是3年前一件莫須有、不可考的事，她永遠記得那晚自己站在房中耳朵嗡嗡作響，眼淚止不住的情景。

後來還有同黨的另一位男性民代，竟在議會開議期間、甚至公祭現場四處「堵她」對峙叫囂，更惡劣地跑到她的服務處與家人的住處不斷騷擾，讓她每天出門前都充滿恐懼，只能在深夜家人入睡後偷偷哭泣。

張庭綺的發文立刻引起雲林政界議論，傳聞紛起，有人猜測與年底選舉或感情有關，眾說紛紜。張麗善表示，張庭綺的發文大家都看到了，心照不宣，她認為，民進黨幾位女性議員選區皆不同，應該不是政治引起的分歧。

若是感情問題，張麗善表示，希望任何人的感情都不要太複雜，愈簡單愈好，成年人在感情方面應要好好的自我管理與約束，更要負起責任，若不負責任，可能傷害到其他人的感情，若感情能單純一點，家庭會更和樂，社會的分爭就會比較少。

張麗善表示，一個女性要公開說出內心創傷很不容易，因為可能會面臨二度傷害，不論講與不講都承擔著極大壓力，身為民意代表要幫別人解決問題，要強裝自己很堅強、很強大，她可以勇敢講出來，非常不容易。