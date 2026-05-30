雲林民進黨議員自爆遭同黨民代甩巴掌引議論 失聯一日今再發聲明

民進黨雲林縣議員張庭綺前天在臉書自爆，去年曾被同黨一名女民代甩了兩巴掌，還撂狠話「見一次打一次」，同時也曾被同黨另一名男民代叫囂、騷擾，讓她飽受恐懼，引起各界譁然，張庭綺昨神隱聯絡不上，今再度在社群發文，指針對同黨女民代、男民代的行為已完成蒐證，保留法律追訴權，「不需要任何人的道歉，只希望一切惡意就此停止」，並強調面對諸多不實言論與惡意指控，已委請律師依法處理。

張庭綺前天在臉書發文，指去年雲林民進黨團赴日本參訪世博的最後一晚，一名女性民代深夜闖入她的房中間，劈頭就狠狠對她甩了兩巴掌，還嗆「見一次打一次。」理由是3年前一件莫須有、不可考的事，她永遠記得那晚自己站在房中耳朵嗡嗡作響，眼淚止不住的情景。

後來還有同黨的另一位男性民代，竟在議會開議期間、甚至公祭現場四處「堵她」對峙叫囂，更惡劣地跑到她的服務處與家人的住處不斷騷擾，讓她每天出門前都充滿恐懼，只能在深夜家人入睡後偷偷哭泣。

文中說「那兩巴掌，不只是打在我的臉上，而是把我所有的尊嚴、自信，狠狠踩碎。」並沉痛呼籲，請社會真正重視霸凌，並期盼這世界能少一點惡意，讓每一個正在黑暗中苦撐的人，都能被溫柔接住。

張庭綺的發文立刻引起雲林政界議論，傳聞紛起，有人猜測與年底選舉或感情有關，眾說紛紜。雖正值議會定期會，但她昨未現身議會，媒體致電也未獲回應。

她今在社群再度發文，指「不需要任何人的道歉，只希望一切惡意就此停止」。面對近日諸多不實言論與惡意指控，為維護個人名譽及社會公眾對事實的認知，本人已委請律師依法處理。

律師聲明中表示，張庭綺遭同黨女性民代無端闖入房間，並遭受肢體暴力與言語恐嚇，及長期遭受同黨男性議員刻意堵人、叫囂及言語騷擾，律師團已完成相關事證搜集與保全，並依法保留一切法律追訴權，呼籲關心此事的社會大眾勿憑空臆測、停止二次傷害本事件攸關地方民意代表的安全與職場霸凌防治。

委任律師吳文城表示，張庭綺希望所有針對其個人的職場霸凌、言語騷擾及跟蹤騷擾等行為，到此為止，還給她一個能夠專心問政、實質監督縣政、竭誠服務雲林鄉親的乾淨空間與安全環境。

民進黨雲林縣黨部執行長蔡永富表示，目前尚未與張庭綺取得聯繫，將持續聯絡以釐清事實。

民進黨雲林縣議員張庭綺前天在臉書自爆，去年曾被同黨一名女民代甩了兩巴掌，還撂狠話「見一次打一次」，同時也曾被同黨另一名男民代叫囂、騷擾，讓她飽受恐懼，引起各界譁然，張庭綺昨神隱聯絡不上，今再度在社群發文。圖／翻攝自張庭綺Threads帳號