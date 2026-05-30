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高雄怪男半夜在民宅門鎖塞異物待到天亮 搞破壞行為全都錄住戶怒報警
高雄市一名年約2、30歲的男子昨天凌晨3點多至三民區灣中街某處民宅前，彎下腰撿拾地上物，朝住戶門鎖塞，怪男搞破壞後，在現場來回走動，待到上午7時才離去，詭異行為被住戶監視器全都錄，因門鎖無法開，屋主氣炸報警。
網路社群Threads有網友貼文指，大半夜搞破壞門鎖，破壞完還一直留在現場到早上7點；原PO附上影片，只見一名年約2、30歲的男子在騎樓下，彎腰撿拾地上物後，就往住家門鎖塞，後來回在現場走動，行為舉止怪異。
由於住戶大門門鎖被破壞，屋主怒報警；轄區三民二警分局指出，當事人已於今天上午8時30分許向民族派出所報案，稱住處大門門鎖恐遭不明男子塞入異物，致門鎖損壞無法正常使用。
警方指出，受理該起案件後，已成立專案小組擴大調閱周遭監視器影像，追查男子身分，並釐清男子破壞門的鎖犯案動機。
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