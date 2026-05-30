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曾向友人說要先上岸…龍洞海域潛水教練疑體力不支溺水 送醫搶救不治

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龍洞海域潛水教練疑體力不支溺水不治 曾向友人說要先上岸

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導

51歲簡男與高男都是職業潛水教練，兩人今天到新北市貢寮區龍洞街海域自由潛水，但並未帶團，簡男疑因體力不支發生溺水，被救起時OHCA（到院前沒有呼吸、心跳），經送醫搶救，上午11時6分宣告死亡，警方已報請檢方相驗調查，釐清死因。

瑞芳警分局調查，51歲的簡男今天上午與54歲高男一起至龍洞海域自由潛水，兩人都下水一段時間後，簡民疑因體力不支向高男表示要先行上岸休息。

警方說，高男於潛水完畢上岸後，未發現簡民行蹤，上午9時31分報案請求協助，經消防局第六大隊及海巡人員於岸邊礁石處發現簡男，在海中溺水失去意識呈現OHCA，將簡男拉起上岸實施CPR救護後，送往瑞芳礦工醫院急救。

高男與簡男均為職業潛水教練，今天為自主潛水訓練，無帶團營業活動。警方已報請檢方相驗調查，釐清死因。

龍洞海域潛水教練疑體力不支溺水，送醫搶救不治。記者游明煌／翻攝
龍洞海域潛水教練疑體力不支溺水，送醫搶救不治。記者游明煌／翻攝

海巡 瑞芳 溺水

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