龍洞海域潛水教練疑體力不支溺水不治 曾向友人說要先上岸

高雄市一名年約2、30歲的男子昨天凌晨3點多至三民區灣中街某處民宅前，彎下腰撿拾地上物，朝住戶門鎖塞，怪男搞破壞後，在現場來回走動，待到上午7時才離去，詭異行為被住戶監視器全都錄，因門鎖無法開，屋主氣炸報警。

2026-05-30 12:04