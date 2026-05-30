豪雨侵襲南部 高雄鹽埕老屋坍塌封巷幸無人傷亡

高雄市今天上午驚傳出老屋坍塌意外，鹽埕區光榮街一棟閒置多年的木造空屋，疑因連日雨勢侵襲，建物結構受損不堪負荷，部分屋體及構件突然倒塌，木料碎片與瓦礫散落巷弄，造成住戶進出受阻，工務局與警消獲報後緊急到場處理，幸好未波及民眾，也未造成傷亡。

工務局表示，上午8時接獲民眾通報後，立即派員前往現場了解情況，警消也到場警戒與安全維護，經查，該建物已閒置多年無人居住，疑因近期鋒面降雨，導致木造結構受潮、老化發生坍塌意外。

坍塌發生後，木構件及建材散落於狹窄巷弄中，鄰近住戶一度無法正常出入，影響周邊巷道通行，消防人員隨即協助排除障礙，確保居民通行安全。

由於現場仍有部分殘存構造存在持續坍塌風險，工務局調派維護建築工程隊維建隊及違章建築處理大隊勘查，針對倒塌物及危險構件進行緊急清除與安全防護措施，以降低公共安全風險，並要求所有權人管理維護，如後續仍有安全疑虞，將依建築法規辦理。

近年高雄市區不少老舊建物面臨高齡化，閒置空屋長期無人管理，遇豪雨、強風或地震等極端天候時，成為潛在公安隱憂，這次鹽埕區老屋坍塌雖未釀成傷亡，凸顯老舊建築維護管理的重要。

建築管理處課長黃政衛指出，近來受到鋒面及降雨影響，部分老舊建築、閒置空屋及年久失修建物容易因結構劣化而出現損壞、坍塌，若建物長期缺乏管理維護，一旦發生外牆剝落、屋頂塌陷或建物傾倒，不僅危及鄰近住戶，也可能對往來行人及用路人造成威脅。

黃政衛呼籲，建築物所有權人應善盡管理維護責任，定期檢查建物安全狀況，若發現建築物傾斜、牆面龜裂、外牆磁磚剝落、樑柱受損，應盡速辦理修繕或改善，市府也將持續關注老舊建築安全問題，必要時採取緊急處置措施，以維護市民生命財產安全及安全通行環境。

鹽埕區一處光榮街廢棄房屋疑因連日豪雨發生坍塌意外。圖／高雄市工務局提供