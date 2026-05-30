聽新聞
0:00 / 0:00
疑路口未減速釀禍！中壢機車猛撞小客車 2騎士掛彩
桃園市中壢區昨(29)日13時30分許，一名49歲李姓女機車騎士及45歲陳姓男機車騎士行經成章二街與福華街口往成章一街方向時，疑因未減速停讓察看，不慎與沿福華街往大華路方向直行的24歲詹姓男子駕駛之自小客車發生碰撞，事故導致2名機車騎士擦挫傷，詳細肇事原因尚待警方釐清。
中壢警分局說明，中壢交通中隊於昨日獲報在成章二街與福華街口有交通事故發生，立即派員前往。經了解，自小客車駕駛詹男沿福華街往大華路方向直行，行經無號誌並畫有停讓標線之成章二街口時，與沿成章二街往成章一街方向，騎乘機車直行之李女、陳男發生交通事故，致使李女、陳男受有多處擦、挫傷，經測試酒測值均為0，詳細肇事原因尚待釐清。
中壢警分局長林鼎泰呼籲，駕駛人行經設有停讓標誌、標線或無號誌路口時，務必減速慢行並確實停讓，仔細察看左右來車後再行通過；機車騎士行經路口亦應提高警覺、注意周遭車況，共同遵守交通規則，以維護自身及其他用路人安全，避免交通事故發生。
本文章來自《桃園電子報》。原文：【有片】疑路口未減速釀禍！中壢機車猛撞小客車 2騎士掛彩
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。