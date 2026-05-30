事故導致2名機車騎士擦挫傷，詳細肇事原因尚待警方釐清。圖：讀者提供

桃園市中壢區昨(29)日13時30分許，一名49歲李姓女機車騎士及45歲陳姓男機車騎士行經成章二街與福華街口往成章一街方向時，疑因未減速停讓察看，不慎與沿福華街往大華路方向直行的24歲詹姓男子駕駛之自小客車發生碰撞，事故導致2名機車騎士擦挫傷，詳細肇事原因尚待警方釐清。

兩名機車騎士與自小客車發生碰撞。圖：讀者提供

中壢警分局說明，中壢交通中隊於昨日獲報在成章二街與福華街口有交通事故發生，立即派員前往。經了解，自小客車駕駛詹男沿福華街往大華路方向直行，行經無號誌並畫有停讓標線之成章二街口時，與沿成章二街往成章一街方向，騎乘機車直行之李女、陳男發生交通事故，致使李女、陳男受有多處擦、挫傷，經測試酒測值均為0，詳細肇事原因尚待釐清。

中壢警分局長林鼎泰呼籲，駕駛人行經設有停讓標誌、標線或無號誌路口時，務必減速慢行並確實停讓，仔細察看左右來車後再行通過；機車騎士行經路口亦應提高警覺、注意周遭車況，共同遵守交通規則，以維護自身及其他用路人安全，避免交通事故發生。

本文章來自《桃園電子報》。原文：【有片】疑路口未減速釀禍！中壢機車猛撞小客車 2騎士掛彩