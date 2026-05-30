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澎湖民眾操作SUP遇風浪 海巡救援人船平安
澎湖一名孫姓民眾昨晚在馬公嵵裡海域操作SUP立式划槳時，遭遇風浪，SUP漂離無法返回，澎湖海巡隊以近岸巡防艇馳往救回，人船平安。
海巡署澎湖海巡隊是在昨晚8時8分接獲民眾報案，稱其於馬公嵵裡南近岸海域操作SUP立式划槳時，因風浪過大，立槳漂走，無法返回岸際，海流帶往外海，請求派艇前往救援。
澎湖海巡隊調派線上的近岸巡防艇（CP1081）前往救援，順利在距離嵵裡南0.83浬發現待救民眾的人船，將孫姓民眾及SUP艇拉上艇，經初步評估，由於民眾身著救生衣，身體狀況良好，意識清醒，無明顯外傷，接駁返回馬公港，民眾對海巡署及時派艇救援，表達感謝。
海巡署呼籲，近期海象多變，沿海常有強勁陣風及離岸流，民眾至各水域遊憩時應注意自身安全，海巡單位針對轄內遊憩重點水域均加強巡弋，民眾如有任何需要協助情事，皆可撥打海巡署服務專線「118」，海巡署將立即於第一時間派員前往馳援，確保民眾生命安全。
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