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值班警放水豪車團闖玉山登山口 雪羊揪2疑點：抓替死鬼

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

玉山登山口管制車輛進入，昨卻有人開豪車打卡觀光，轄管保七總隊第六大隊調查，是值班警放水通行將嚴懲。但知名山岳領域作家雪羊認為「保七認錯，但抓了替死鬼。」並指出，楠溪林道通行證申請沒那麼隨便，保護高層的痕跡太明顯。

有網友踢爆，需抽籤入山、管制車輛進入的玉山國家公園，昨竟有保時捷、賓士等豪車駛入塔塔加管制區在登山口觀光，引關注。保七總隊第六大隊調查，對方稱是「友軍單位」，值班警未向相關單位查證就協助換證入園，坦承疏失將嚴懲。

針對警方說法，雪羊在粉專質疑並指出，有兩個不合理之處，首先「楠溪林道通行證的申請不可能那麼隨便」，除身份已能確認的常態型工作人員有機會臨時申請外，初次申請都需提前送件審核，不可能當場申辦。也不是登山口值班警辦理。

而他登玉山近20次，認識這麼多做研究人員，門口只負責查驗與放行，也沒聽過「當場就能辦」這種事，除非他誤會這個制度或該員警真那麼扯，否則這位警員極可能只是看到通行證就放行，卻被當成替死鬼，並痛批基層不是免洗餐具。

雪羊表示，其二「保護高層的痕跡太明顯」，通行證申請需要「證件」與「公文」，缺一不可，正常不可能出現「嘴巴講一講自己是友軍」就完全不查證便放行的情況，所以這「友軍單位」，保七知道，但不敢講，要有內部的正義之士匿名揭露。

雪羊也強調，該事件炎上的核心原因在於社會大眾討厭的特權陋習、破壞的是政府「制度誠信」。民眾爭的不是「也要開車進去」的權益，而是「法律之下人人平等」的法治追求，期許台灣遠離獨裁人治國家「有關係就沒關係」的病態環境。

有網友踢爆需抽籤入山並管制車輛的玉山國家公園，竟有豪車進入管制區在登山口打卡觀光。圖／擷自Threads，網友eunice_0120
有網友踢爆需抽籤入山並管制車輛的玉山國家公園，竟有豪車進入管制區在登山口打卡觀光。圖／擷自Threads，網友eunice_0120

玉山 玉山國家公園 保時捷

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