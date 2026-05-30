民宅4樓丟垃圾包砸破行駛中汽車擋風玻璃 有「殺傷力」判罰5千

鄭姓男子今年4月從他4樓住處房間窗戶，朝台62線快速道路方向丟出一包垃圾，砸中行駛中陳男開的汽車前擋風玻璃造成龜裂，鄭男辯稱垃圾不是他丟的，法官將行車記錄器「逐格勘驗」拍到從鄭住處窗戶丟出，認為具有「殺傷力」，依違反社會秩序維護法裁罰5千元。

基隆地院判決書指出，陳男今年4月10日晚間7時25分，開車行駛在台62線快速道路上，突有一包垃圾「從天而降」，從前方砸中車子前擋風玻璃造成龜裂，幸好未釀交通事故，他回家從行車記錄器查出垃圾來源，從附近基金二路1巷一處民宅4樓飛出掉落。

陳男報警追查，查出鄭姓住戶從居住的民宅樓窗戶，朝台62線投擲垃圾1包，砸中陳男汽車前擋風玻璃因而龜裂，有危害他人身體或財物之虞，依違反社維法送辦。

鄭男表示獨自居住4樓民宅，但並未丟擲垃圾包。法官勘驗行車記錄器，經以PotPlayer播放程式格放，確認垃圾包自畫面右側建築物的4樓窗戶擲出，經對照現場照片，及警員實地調查，該窗戶確為鄭男住處4樓的窗戶。

法官說，依社會秩序維護法，放置、投擲或發射有殺傷力之物品而有危害他人身體或財物之虞者，處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰。社維法所謂的殺傷力，與槍砲彈藥刀械管制條例的有所不同，前者的「殺傷力」，是以有危害他人身體或財產法益之虞即構成，與刑事實務認定槍砲彈藥刀械管制條例所規範具殺傷力槍枝、子彈的標準（彈丸單位面積動能達20焦耳／平方公分，足以穿入人體皮肉層之標準）不同。

法官表示，該垃圾包重量、體積已造成遭砸中之行經車輛前擋風玻璃龜裂，足以對他人的生命、身體、財產安全構成威脅，而屬具有殺傷力的物品，有危害他人身體或財物之虞。