玉山管制爆特權！豪車直達登山口觀光 竟是警方放水…保七認疏失

有網友在網路社群平台踢爆，需抽籤入山、管制車輛進入的玉山國家公園，昨竟有保時捷、賓士等豪車進入管制區在登山口打卡觀光，質疑特權。事後查證，是保七總隊第六大隊員警放水通行，警方坦承疏失將嚴懲，玉管處也將對車主開罰。

網友eunice_0120昨在Threads分享影片，影片中，保時捷、賓士等4輛豪車駛入管制車輛進入的玉山國家公園管制區，貼文質疑玉山登山口能開私車來打卡觀光？致電給轄管警方還回覆有換證入園，乖乖搭接駁車一趟150的人是笨蛋嗎？

該貼文一出引發討論，不少網友留言質疑「看來有關係」、「規定根本是笑話」、「真想看看他們背後什麼靠山」、「可以請保七出來說明一下，他們拿什麼證可以入園？」，紛紛要求轄管保安警察第七總隊第六大隊說明。

經調查，保七總隊第六大隊指出，昨天葉姓民眾等人駕駛4輛私家車抵達玉山塔塔加小隊，向劉姓值班員警自稱為友軍單位友人，欲申請進入管制林道，劉員因一時基於單位情誼，協助換證通行，但事後查證，友軍單位並未要求相關協助。

保七第六大隊表示，值班員警承認是其個人思慮不周與判斷疏失，私自放行，並無長官施壓關說狀況。針對同仁未依規定核發臨時通行證的審查程序疏失，將規召開考績會，從嚴懲處，並將該小隊員警列為重點教育訓練對象，落實通行管制。

玉管處也表示，經查，昨駛入管制區車輛均未符合玉山國家公園專用道路管制注意事項規定的核發要件，將依國家公園法開罰，每車最高處以3000元罰鍰，未來將持續與警方加強橫向聯繫及教育訓練，落實專用道路審查與通行管理機制。

有網友踢爆需抽籤入山並管制車輛的玉山國家公園，竟有豪車進入管制區在登山口打卡觀光。圖／擷自Threads，網友eunice_0120