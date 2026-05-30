消防署長赴日出席亞洲消防首長協會年會 成功爭取2030年在台舉辦
消防署長蕭煥章赴日出席亞洲消防首長協會第34屆年會，昨返抵國門，會中成功爭取2030年第36屆年會在台舉辦。蕭煥章表示，會中分享近年推動防災士、AI智慧搜救派遣系統及消防防災e點通APP等重要成果，獲得各國消防首長高度關注與肯定。
消防署長蕭煥章本月26日率團赴日本名古屋參加亞洲消防首長協會（IFCAA）第34屆年會，期間除代表台灣發表大型災害應變及防災韌性推動成果外，並與亞洲及大洋洲各國消防首長進行交流，成功爭取2030年於台灣舉辦第36屆年會，進一步提升台灣在國際消防防災領域之能見度與影響力。
蕭煥章表示，此次年會最重要成果之一為獲得各會員國支持，2030年亞洲消防首長協會（IFCAA）年會將於台灣辦理，不僅有助於深化與亞洲及大洋洲各國合作交流，也能向國際展現台灣在災害防救、搜救訓練及科技防災等方面的成果與實力。
蕭煥章於會議期間拜會IFCAA會長東京消防廳總監市川博三，爭取由台灣擔任IFCAA副會長，並獲得正面回應與支持。消防署長若成功爭取擔任IFCAA副會長，將有助提升台灣參與國際消防防災事務的深度與廣度，進一步強化台灣於區域防災合作中的重要角色。
在深化國際合作方面，台灣也與IFCAA個會員國達成共識，未來將透過IFCAA機制，推動Joint Training（聯合訓練）、Joint Exercise（聯合演習）及Joint Operation（聯合行動）等合作模式，建立更緊密的區域防災夥伴關係，共同提升面對大型天然災害及複合型災害之應變能力與防災韌性。
蕭煥章指出，台灣於本次年會中分享近年推動防災士、台灣民間自主緊急應變隊（T-CERT）、防災協作中心、數位韌性緊急通訊系統、EMIC應變管理資訊系統、AI智慧搜救派遣系統及消防防災e點通APP等重要成果，獲得各國消防首長高度關注與肯定。面對全球極端氣候及大型災害風險日益增加，各國均認同應持續強化科技應用、跨域合作及全民防災量能，共同提升區域災害應變能力。
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