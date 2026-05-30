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影／三重路人借廁所遭拒與熱炒店酒客打架 先送醫院再送法院
新北市三重區今天凌晨發生街頭鬥毆打得不可開交，原因竟然只為了路人想跟熱炒店借廁所，出面拒絕的還不是店家而是酒客，結果從店內吵到街上打了起來，警方趕抵逮捕雙方5人，先送醫包紮再依傷害、妨害秩序罪嫌偵辦。
警方凌晨0時39分接獲報案指稱三重區三和路二段有人打架，趕抵發現4男1女打得難分難捨，連忙呼叫支援待快打警力到達，支開雙方統統逮捕。5人都有受傷，先戒護就醫處理傷口再帶回派出所調查，結果只因雞毛蒜皮小事引爆衝突。
據了解，甲方3人是1對夫妻39歲丈夫、36歲太太帶著15歲兒子，午夜時分路過熱炒店進入想借廁所，乙方2名42歲酒客自稱是老闆的朋友，出面拒絕表示店家已經要打烊休息、不借廁所。
雙方於是從店內吵到街上，繼而大打出手，全都受傷互相提告，警詢後4個大人均依傷害、妨害秩序罪嫌移送新北地檢署偵辦，未成年依少年事件處理法移送少年法庭。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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