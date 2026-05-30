借款軋票卻反悔？北市男稱「在銀行被搶」 警到場傻眼...是高利貸糾紛

林姓男子跟張姓男子借貸15萬元，昨天再請張男協助至台灣企銀中山分行「軋票」支付50萬元支票，期間林男坦言無力償還，張男得知後指示同夥黃姓男子將林男手上原要用於軋票的10萬元現金取走。林男見狀報警稱「在銀行被搶」，警方火速趕抵，詢問得知是借貸糾紛，循線追查張、黃2人到案，警詢後依詐欺等罪嫌送辦。

警方調查，林男（70歲）自己開公司，疑周轉不靈到處借錢，在網上認識放高利貸的張男（31歲），28日借了15萬元，29日因手上有兩張分別36萬、14萬，共50萬元的支票將到期，再商請張男協助至台灣企銀中山分行「軋票」，張男隨即開車載員工黃男（31歲）前往，林男準備了10萬元現金交給黃男，由黃男再支付40萬元。

2人欲至銀行辦理期間，林男突然表示「其實我已經沒錢了，感謝你們幫忙」，黃男驚覺不對，立即致電老闆張男，張男立刻下令黃男把林男手上的10萬元全數取回，作為15萬元債務的部分本金，黃男隨即步出銀行搭車離去。

林男見錢財被收走，且對方也沒有幫忙支付說好的50萬元到期支票，當下在台灣企銀門口前報警，稱「我在台灣企銀被搶劫」。

警方獲報以為是銀行被搶，出動大批警力到銀行，詢問了解林男原來跟對方是借貸糾紛，並非在銀行提領被搶劫，立刻根據林男提供的線索展開偵辦。

警方29日下午3點多獲報，下午5點多在林森北路、錦州街口攔查涉案車輛，在車上找到涉嫌人張男、黃男，查獲林男的10萬元現金，警方依準現行犯逮捕。

張男、黃男警詢時否認強奪，稱是借貸糾紛，跟對方認識，拿走的10萬元只是拿回前一天借15萬元的本金，警方目前夜間停止偵詢，待30日製作筆錄後，依詐欺、重利等罪嫌移送台北地檢署偵辦。

中山警方依準現行犯逮回涉嫌詐欺的張姓男子和黃姓男子。記者翁至成／翻攝