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卡米地喜劇俱樂部遭「白漆狂潑」 蒙面男犯案不到10秒搭車逃逸
台北市中山區復興北路上的卡米地喜劇俱樂部今天晚上6點多傳出遭人潑漆，一名戴帽子、口罩的男子不明原因闖入，持3個白色油漆包丟擲後就搭計程車逃逸，轄區警方獲報調閱監視器畫面追人，將漏夜查緝到案。
中山警方晚上6點47分獲報，卡米地喜劇俱樂部遭不明人士潑漆，調閱監視器畫面發現，嫌犯先騎機車載另名同夥到場，接著同夥把機車騎走，自行下車後持3個白色油漆包犯案，2個丟店內地面，1個丟門口，造成現場地面及設備污損，犯案過程不到10秒，隨即攔計程車離去。
警方獲報立刻組專案小組，先根據車牌資料找到20多歲的車主蔡姓男子，並持續釐清動手潑漆的嫌犯身分；警方認定蔡男也是同案共犯，將通知到案說明，待卡米地喜劇俱樂部張姓負責人提告毀損罪後，依法送辦。
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