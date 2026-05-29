豐原賣場前驚悚一幕！ 30歲女買刀突刺左胸倒血泊中

台中市豐原區今晚發生驚悚自傷案件，一名30歲女子疑似在賣場購買刀具後，才剛走出賣場門口，就突然持刀朝自己左胸口刺下，當場倒臥路邊，鮮血直流，嚇壞現場民眾與店員。目前詳細事發原因及女子身分，仍有待警方進一步調查釐清。

豐原分局表示，今天晚間8時許，豐原區圓環東路一間賣場前，民眾目擊一名女子倒臥路旁，白色衣物已被鮮血染紅，立即報警求助。警方與消防人員獲報後迅速趕赴現場處理。

警方透露，這名女子疑似是與家人發生爭執後，晚間來到圓環東路的一家賣場，在店內購買刀具後離開，但才剛出離店不久，就發生自殘舉動，持刀刺向自己的左胸，現場有女店員親眼目睹整個過程，疑似受到驚嚇得女店員事一邊擦淚、一邊繼續工作。

警消到場時，自殘的女子左胸明顯受傷流血，但仍有意識，救護人員緊急進行初步包紮處置後，隨即送往衛福部豐原醫院搶救觀察中。

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