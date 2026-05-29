毒駕猖獗！苗栗1至5月113件比去年同期多16倍 警方：路檢頻率增3倍

苗栗縣議員陳永賢、蕭詠萱、鄭秋風今天在議會總質詢，都針對毒品及毒駕問題表達關切，縣警局長李忠萍表示今年元月迄5月27日已查獲113件毒駕，是去年同期的16倍，縣長鍾東錦也指示對毒駕「零容忍」，警方已將原本一周取締一次的勤務增加為每周三次，涉案情節嚴重者則建議檢方採取預防性羈押，展現對毒駕零容忍的決心。

陳永賢質詢時播放數段年輕人疑似吸食依托咪酯（喪屍菸彈）的各種怪異舉動，詢問警方是否可比照酒駕當場測試。李忠萍答詢指出，今年編列毒品快篩試劑經費600萬元，但因執勤使用量大，評估到年底將有410萬元的經費缺口，鍾縣長對毒駕指示零容忍，且支持增加試劑採購，今年經費缺口將以墊付案執行，使警方在採購、執行檢測都能順利進行。

李忠萍強調，毒駕行為對交通安全及其他用路人的危害相當大，警方從上周六起迄今已查獲8件毒駕，其中一人危害情節重大，檢方聲請預防性羈押也獲法院裁准。此外，警方四前也將酒駕、毒駕路檢的次數從每周一次調增為一周三次，積極防制毒駕行為。

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