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北教大女廁針孔案破了 警淡水逮63歲校外男子

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

國立台北教育大學女廁疑遭裝設針孔攝影，台北市大安警分局昨天傍晚獲報後成立專案小組，今天稍早在新北市淡水區查獲63歲左姓男子到案。警方初步確認，左男是校外人士，昨日上午7時許進入校園廁所，涉嫌裝設偷拍設備，目前正帶回警局偵辦，釐清犯案動機及是否還有其他被害人。

昨天北教大一名女學生進入校內教學大樓4樓女廁時，發現隔間內有可疑裝置，隨即通報校方並報警。大安警分局臥龍街派出所昨晚6時許接獲校方報案，指校園廁所內發現疑似攝錄設備，員警立即到場處理。

警方會同校方勘查後，在女廁隔間內查獲疑似針孔攝影機，內有記憶卡、電池與線路等裝置，鑑識人員封存採證。據了解，設備疑似被偽裝成白色電線壓條，設置在靠近地面與牆角交界處，疑對準馬桶方向。

校方初步調閱監視器，發現一名戴帽、戴口罩男子曾進入相關區域。警方後續勘驗影像，也發現疑似男子在廁所內動過偷拍設備。

警方追查掌握左男身分，他住在淡水，昨日上午7時許騎車前往北教大，進入校園後涉嫌到女廁安裝設備；警方循線追查後，今天將他查緝到案。

校方27日才委外保全公司進行每月例行反針孔檢測，當時未發現異常，沒想到隔天就有學生在女廁發現可疑裝置。校方已再度清查校內廁所與其他隱私空間，並將監視器畫面提供警方偵辦。

警方表示，後續將由女警檢視記憶卡內影像，清查是否已有學生或教職員遭拍攝，也會追查左男是否涉及其他偷拍案件。全案將朝妨害秘密、妨害性隱私等罪嫌偵辦。

左姓男子（撐傘者）潛入北教大裝設針孔攝影。記者廖炳棋／翻攝
左姓男子（撐傘者）潛入北教大裝設針孔攝影。記者廖炳棋／翻攝

北教大 女廁 偷拍

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