加班費變嘉獎！雲林消防加班被控違憲 縣府：盡速研商補足結算

針對消防員加班補休或核發加班費，2023年內政部已在公務員輪班新制，刪除加班換成嘉獎的規範。但雲林縣消防局最近卻發文要求把加班時數轉為嘉獎，引起基層消防員不滿指控有違憲之虞。消防局表示，依公務員保障暨培訓委員會函文，將剩餘無法補償加班費給予行政獎勵，係依法行政，並無不當。

雲林縣長張麗善今天得知後也說明緣由，並強調防消員很辛苦，精神上敘獎稍嫌不足，實質的加班補償（加班費）確有必要，將會盡速和消防局、主計等單位研商，設法把2023、2024年的結算補足。

1019年大法官釋字785公告後，2023年內政部針對輪班制公務員新制，刪除了加班換嘉獎規範。最近，全國消防員工作權益促進協會卻發現，雲林縣消防局最近發了一道公文，要消防員把加班時數轉為嘉獎，痛批有違憲之虞。有消防員也在網路喊話「把我們應得的還來！」

雲林不願透露姓名的消防員指出，5月27日消防局發了一紙公文，指2023年度外勤人員超時服勤，除了已給予加班補償之外，受限於預算，參酌他縣市作法，依規定給予行政獎勵，時數50小時以下嘉獎1次；超過50小時以上者，每滿50小時嘉獎1次。

他們表示，消防署曾有說明，消防隊員適用公務人員保障法第23條第2款「實施輪班、輪休制度之公務人員加班補償，應給加班費、補休假」，消防局卻用已違憲的敘獎方式補償，有人2023年度剩餘加班時數超過450小時，甚至有近千小時，將來能不能領得到加班費，感到憂心。

消防員說，去年，縣府有編列1000萬元針對2023年加班時數給予補償，顯然縣府知道內政部早有公告，因此只希望縣府「將我們應得的還來」，更希望不要把上班的「休息時間」也算到「補休」的頭上來。

消防局則以公務人員保障暨培訓委員會的函文說明指出，因機關預算限制，致無法以加班費結算，始得以公務人員考績法規定，以獎勵結算應補休時數，所以參酌他縣市做法，將剩餘無法補償加班費給予行政獎勵，係依法行政，並無不當。

張麗善則表示，大法官解釋函公告後，當時縣府來不及編列相關預算，不過縣府仍動用第2預備金提撥1000萬元支應2023年的結算補償。消防員辛勞銘感五內，有一些法令雖可解套，但雲林消防人力不足，精神上的敘獎可能稍嫌「誠意不足」，將與主計和財政單位研商，設法補足2023、2024結算。

雲林縣消防員加班，原可領加班費或補休，卻被改成敘獎取代，引起消防員不滿。記者蔡維斌／翻攝