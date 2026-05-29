快訊

「失智依然是完整的人」曾想替林芳郁聲請輔助宣告 林靜芸同情馬英九家人

2025年職業薪資排行出爐 醫師僅第三…這群人月薪30萬霸榜

擎天崗2.0？傳國門廣場「情侶荒淫行徑」被拍瘋傳社群 驚動警方介入

聽新聞
0:00 / 0:00

加班費變嘉獎！雲林消防加班被控違憲 縣府：盡速研商補足結算

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導

針對消防員加班補休或核發加班費，2023年內政部已在公務員輪班新制，刪除加班換成嘉獎的規範。但雲林縣消防局最近卻發文要求把加班時數轉為嘉獎，引起基層消防員不滿指控有違憲之虞。消防局表示，依公務員保障暨培訓委員會函文，將剩餘無法補償加班費給予行政獎勵，係依法行政，並無不當。

雲林縣長張麗善今天得知後也說明緣由，並強調防消員很辛苦，精神上敘獎稍嫌不足，實質的加班補償（加班費）確有必要，將會盡速和消防局、主計等單位研商，設法把2023、2024年的結算補足。

1019年大法官釋字785公告後，2023年內政部針對輪班制公務員新制，刪除了加班換嘉獎規範。最近，全國消防員工作權益促進協會卻發現，雲林縣消防局最近發了一道公文，要消防員把加班時數轉為嘉獎，痛批有違憲之虞。有消防員也在網路喊話「把我們應得的還來！」

雲林不願透露姓名的消防員指出，5月27日消防局發了一紙公文，指2023年度外勤人員超時服勤，除了已給予加班補償之外，受限於預算，參酌他縣市作法，依規定給予行政獎勵，時數50小時以下嘉獎1次；超過50小時以上者，每滿50小時嘉獎1次。

他們表示，消防署曾有說明，消防隊員適用公務人員保障法第23條第2款「實施輪班、輪休制度之公務人員加班補償，應給加班費、補休假」，消防局卻用已違憲的敘獎方式補償，有人2023年度剩餘加班時數超過450小時，甚至有近千小時，將來能不能領得到加班費，感到憂心。

消防員說，去年，縣府有編列1000萬元針對2023年加班時數給予補償，顯然縣府知道內政部早有公告，因此只希望縣府「將我們應得的還來」，更希望不要把上班的「休息時間」也算到「補休」的頭上來。

消防局則以公務人員保障暨培訓委員會的函文說明指出，因機關預算限制，致無法以加班費結算，始得以公務人員考績法規定，以獎勵結算應補休時數，所以參酌他縣市做法，將剩餘無法補償加班費給予行政獎勵，係依法行政，並無不當。

張麗善則表示，大法官解釋函公告後，當時縣府來不及編列相關預算，不過縣府仍動用第2預備金提撥1000萬元支應2023年的結算補償。消防員辛勞銘感五內，有一些法令雖可解套，但雲林消防人力不足，精神上的敘獎可能稍嫌「誠意不足」，將與主計和財政單位研商，設法補足2023、2024結算。

雲林縣消防員加班，原可領加班費或補休，卻被改成敘獎取代，引起消防員不滿。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣消防員加班，原可領加班費或補休，卻被改成敘獎取代，引起消防員不滿。記者蔡維斌／翻攝

雲林縣消防員加班，原可領加班費或補休，卻被改成敘獎取代，引起消防員不滿。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣消防員加班，原可領加班費或補休，卻被改成敘獎取代，引起消防員不滿。記者蔡維斌／翻攝

雲林 消防員 加班費 張麗善

延伸閱讀

屏東消防高溫待勤「吹冷氣還要儲值計電」 議員要求檢討電費制度

天氣熱炸 消防員只能自費吹冷氣？中市第三大隊澄清：只限制不能低於26度

翁曉玲爭取公務員育孫留停年資併計 銓敘部發布新令保障退休權益

台中課輔鐘點費7月1日起調升…工會批未溯及既往 中市府：滾動調整

相關新聞

金湖養生館陸籍女接客牽扯7官兵 金防部啟動內查

金門縣金湖鎮一家養生館近日遭查出涉嫌媒介陸籍女子從事非法性交易，案情經檢警深入追查後，竟牽扯出多名疑似國軍官兵曾前往消費，引發外界對軍紀與國安風險的高度關注。陸軍金門防衛指揮部今天證實，已有7名官兵因涉嫌違反社會秩序維護法等罪嫌，陸續遭警方約詢到案，軍方除全力配合司法調查，也同步啟動內部行政調查。

影／台南82歲老婦橫越馬路 大吊車撞倒直接輾過身亡

台南市上午一輛重型機械吊車行經安定區港口里港口214號前，疑因沒注意到前方步行經過的82歲老婦人、撞倒車輪直接輾過，當場死亡。善化警分局表示，駕駛經檢測未發現毒、酒駕，肇事原因會進一步釐清。

加班費變嘉獎！雲林消防加班被控違憲 縣府：盡速研商補足結算

針對消防員加班補休或核發加班費，2023年內政部已在公務員輪班新制，刪除加班換成嘉獎的規範。但雲林縣消防局最近卻發文要求把加班時數轉為嘉獎，引起基層消防員不滿指控有違憲之虞。消防局表示，依公務員保障暨培訓委員會函文，將剩餘無法補償加班費給予行政獎勵，係依法行政，並無不當。

影／選舉暗黑奧步？邱臣遠遭冒名語音催票 今報案揪幕後藏鏡人

針對近日大量竹北市民反映接獲自稱「邱臣遠」的頻繁電話語音拜票、嚴重干擾市民作息，邱臣遠和現任竹北市民代表游雅婷、以及竹北市民代表候選人林瑞德的陪同下，今天下午到竹縣警察局刑事警察大隊報案提告。邱臣遠表示，自昨日起便接獲無數竹北鄉親反映，在上午、午休及上班時段，密集接到自稱「邱臣遠」的語音拜票電話，甚至有市民在短時間內被連環轟炸，已經嚴重影響工作與生活起居。

又來了！台鐵松山站怪男醉罵列車長遭法辦 今大鬧車廂被警帶回管束

45歲李姓男子是台鐵松山站問題人物，常在車廂、月台間情緒失控亂罵，繼12日酒醉辱罵列車長遭法辦，今天上午搭區間車時又情緒失控、胡言亂語，鐵路警方獲報迅速到場，依法強制帶回派出所管束。

凌晨思念爌肉飯！86歲老翁為「這一味」背家人深夜騎車迷航

台中市86歲的高姓老翁，因深夜肚子餓懷念起爌肉飯滋味，趁家人熟睡之際，深夜獨自騎乘微型電動二輪車出門買消夜；不料竟迷失方向，一路從台中北區迷航8公里，直到凌晨2點多還在大雅區街頭徘徊；幸熱心民眾報警，大雅警方利用車牌「以車追人」查出身分，及時將疲憊的老翁帶回派出所安置，結束這場「爌肉飯之旅」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。