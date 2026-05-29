影／選舉暗黑奧步？邱臣遠遭冒名語音催票 今報案揪幕後藏鏡人

針對近日大量竹北市民反映接獲自稱「邱臣遠」的頻繁電話語音拜票、嚴重干擾市民作息，邱臣遠和現任竹北市民代表游雅婷、以及竹北市民代表候選人林瑞德的陪同下，今天下午到竹縣警察局刑事警察大隊報案提告。​邱臣遠表示，自昨日起便接獲無數竹北鄉親反映，在上午、午休及上班時段，密集接到自稱「邱臣遠」的語音拜票電話，甚至有市民在短時間內被連環轟炸，已經嚴重影響工作與生活起居。

​「這絕非邱臣遠的做事方式！」邱臣遠嚴正強調，競選團隊目前從未安排、也從未委託任何單位進行電話語音拜票。這種刻意選擇在敏感時段大量轟炸市民的行徑，動機極其卑劣，顯然是企圖利用「假拜票、真騷擾」的惡質手段，故意激起民怨、轉嫁反感，藉此抹黑邱臣遠的形象。

游雅婷與林瑞德也共同發聲，譴責這種新型態的「暗黑選舉奧步」。他們指出，選舉應該是政策、願景與行動的理性競爭，不該成為有心人士利用不實資訊混淆視聽、干擾地方安寧的工具。陪同報案不僅是為了力挺邱臣遠，更是為了捍衛竹北市民免受電話騷擾的權利。

競選團隊表示，在昨日發出澄清聲明後，已積極透過熱心市民協助，廣泛蒐集相關的語音錄音、通聯紀錄與來電顯示資訊。今日下午已將所有關鍵證據正式提交給新竹縣刑大，依法提出告訴，要求警方全力追查幕後黑手。

競選團隊呼籲，絕不向惡意抹黑低頭，邱臣遠一向秉持踏實、正向的態度爭取認同。這次大動作報案，就是要以正視聽，揪出企圖影響選舉秩序的幕後藏鏡人。呼籲市民朋友若再接獲類似騷擾電話，請協助截圖、錄音並提供給團隊，讓我們一起用行動守護竹北的乾淨選風。