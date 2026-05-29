金湖養生館陸籍女接客牽扯7官兵 金防部啟動內查

金門縣金湖鎮一家養生館近日遭查出涉嫌媒介陸籍女子從事非法性交易，案情經檢警深入追查後，竟牽扯出多名疑似國軍官兵曾前往消費，引發外界對軍紀與國安風險的高度關注。陸軍金門防衛指揮部今天證實，已有7名官兵因涉嫌違反社會秩序維護法等罪嫌，陸續遭警方約詢到案，軍方除全力配合司法調查，也同步啟動內部行政調查。

據了解，移民署金門專勤隊於5月24日前往金湖鎮該間養生館查緝，當場將涉嫌從事非法性交易的陸籍陳姓女子帶回偵訊；同日下午，金湖警分局偵查隊也再次前往搜索，並帶回相關涉案人員偵辦，全案目前已由金門地檢署指揮偵辦。

金門地檢署指出，本案早在5月22日即由金湖警分局報請指揮偵辦，檢方隨即指派檢察官介入調查，並於24日執行搜索行動。經複訊後，認定養生館吳姓負責人涉嫌違反刑法妨害風化罪及兩岸人民關係條例第83條等罪嫌，訊後諭知新台幣10萬元交保候傳。

據悉，涉案的陸籍陳姓女子為廈門人，年約30多歲，本月17日持旅遊簽證入境金門，卻涉嫌在養生館非法打工並從事性交易，後續已遭遣返回中國大陸。有民眾透露，陳女身材嬌小，平時素顏與化妝後差異極大，因此在當地並未特別引人注意。

不過，檢警後續清查相關證物與消費紀錄時，竟發現有多名疑似國軍官兵曾前往消費，其中部分人員已遭警方通知到案說明。由於涉案對象為陸籍人士，也讓全案從單純的妨害風化案件，進一步延伸出國安疑慮，據悉，目前憲兵隊也已另案偵辦。

知情人士指出，依現行規定，國軍官兵若私下接觸陸籍人士，須依程序辦理報備；若未依規定申報，恐涉及違反軍方「正義專案」等相關規範。尤其金門地區駐軍性質特殊，相關單位目前也正清查是否涉及敏感資訊外洩，以及是否有其他人員涉案。

對於媒體報導國軍人員涉案情形，陸軍金門防衛指揮部今天表示，經查已有7名所屬官兵因涉嫌違反社會秩序維護法等罪嫌，陸續接獲警方約詢，目前全力配合司法機關偵辦，以釐清案情；同時也已啟動內部行政調查，若查有違法違規情事，將依情節輕重檢討懲處，以維護軍紀。

檢方則強調，目前已查扣帳冊、手機通聯等相關證物，將持續釐清全案事實與涉案範圍，並針對外界關注的國安疑慮進一步深入調查，以維護國家安全。