快訊

股市沒天天過年！陳重銘示警高檔「三不要」原則：空手別急著搶、現在有點貴

環管署長顏旭明涉貪！檢16天火速偵結 公費宴請親友、公務車當私車

貝佐斯藍源火箭爆炸！化成一團火球畫面曝光 重挫亞馬遜衛星發射

聽新聞
0:00 / 0:00

金湖養生館陸籍女接客牽扯7官兵 金防部啟動內查

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

金門縣金湖鎮一家養生館近日遭查出涉嫌媒介陸籍女子從事非法性交易，案情經檢警深入追查後，竟牽扯出多名疑似國軍官兵曾前往消費，引發外界對軍紀與國安風險的高度關注。陸軍金門防衛指揮部今天證實，已有7名官兵因涉嫌違反社會秩序維護法等罪嫌，陸續遭警方約詢到案，軍方除全力配合司法調查，也同步啟動內部行政調查。

據了解，移民署金門專勤隊於5月24日前往金湖鎮該間養生館查緝，當場將涉嫌從事非法性交易的陸籍陳姓女子帶回偵訊；同日下午，金湖警分局偵查隊也再次前往搜索，並帶回相關涉案人員偵辦，全案目前已由金門地檢署指揮偵辦。

金門地檢署指出，本案早在5月22日即由金湖警分局報請指揮偵辦，檢方隨即指派檢察官介入調查，並於24日執行搜索行動。經複訊後，認定養生館吳姓負責人涉嫌違反刑法妨害風化罪及兩岸人民關係條例第83條等罪嫌，訊後諭知新台幣10萬元交保候傳。

據悉，涉案的陸籍陳姓女子為廈門人，年約30多歲，本月17日持旅遊簽證入境金門，卻涉嫌在養生館非法打工並從事性交易，後續已遭遣返回中國大陸。有民眾透露，陳女身材嬌小，平時素顏與化妝後差異極大，因此在當地並未特別引人注意。

不過，檢警後續清查相關證物與消費紀錄時，竟發現有多名疑似國軍官兵曾前往消費，其中部分人員已遭警方通知到案說明。由於涉案對象為陸籍人士，也讓全案從單純的妨害風化案件，進一步延伸出國安疑慮，據悉，目前憲兵隊也已另案偵辦。

知情人士指出，依現行規定，國軍官兵若私下接觸陸籍人士，須依程序辦理報備；若未依規定申報，恐涉及違反軍方「正義專案」等相關規範。尤其金門地區駐軍性質特殊，相關單位目前也正清查是否涉及敏感資訊外洩，以及是否有其他人員涉案。

對於媒體報導國軍人員涉案情形，陸軍金門防衛指揮部今天表示，經查已有7名所屬官兵因涉嫌違反社會秩序維護法等罪嫌，陸續接獲警方約詢，目前全力配合司法機關偵辦，以釐清案情；同時也已啟動內部行政調查，若查有違法違規情事，將依情節輕重檢討懲處，以維護軍紀。

檢方則強調，目前已查扣帳冊、手機通聯等相關證物，將持續釐清全案事實與涉案範圍，並針對外界關注的國安疑慮進一步深入調查，以維護國家安全。

金門縣金湖鎮一家養生館近日遭查出涉嫌媒介陸籍女子從事非法性交易，案情經檢警深入追查後，竟牽扯出7名疑似國軍官兵曾前往消費，引發各界關注。圖／民眾提供
金門縣金湖鎮一家養生館近日遭查出涉嫌媒介陸籍女子從事非法性交易，案情經檢警深入追查後，竟牽扯出7名疑似國軍官兵曾前往消費，引發各界關注。圖／民眾提供

金防部 國安 金門

延伸閱讀

逾30人噁心腹瀉…金湖某便當店食物中毒延燒 檢警成立專案小組追驗食材

彰化警分局偵查佐涉嫌偵防車上性侵少女嫌犯 記2大過免職

假學歷騙過審查20年！CIA前高官侵吞公款 住家搜出近300根金條

南市某校長涉霸凌、打壓吹哨者遭監察院糾正 教育局回應了

相關新聞

金湖養生館陸籍女接客牽扯7官兵 金防部啟動內查

金門縣金湖鎮一家養生館近日遭查出涉嫌媒介陸籍女子從事非法性交易，案情經檢警深入追查後，竟牽扯出多名疑似國軍官兵曾前往消費，引發外界對軍紀與國安風險的高度關注。陸軍金門防衛指揮部今天證實，已有7名官兵因涉嫌違反社會秩序維護法等罪嫌，陸續遭警方約詢到案，軍方除全力配合司法調查，也同步啟動內部行政調查。

影／台南82歲老婦橫越馬路 大吊車撞倒直接輾過身亡

台南市上午一輛重型機械吊車行經安定區港口里港口214號前，疑因沒注意到前方步行經過的82歲老婦人、撞倒車輪直接輾過，當場死亡。善化警分局表示，駕駛經檢測未發現毒、酒駕，肇事原因會進一步釐清。

影／選舉暗黑奧步？邱臣遠遭冒名語音催票 今報案揪幕後藏鏡人

針對近日大量竹北市民反映接獲自稱「邱臣遠」的頻繁電話語音拜票、嚴重干擾市民作息，邱臣遠和現任竹北市民代表游雅婷、以及竹北市民代表候選人林瑞德的陪同下，今天下午到竹縣警察局刑事警察大隊報案提告。邱臣遠表示，自昨日起便接獲無數竹北鄉親反映，在上午、午休及上班時段，密集接到自稱「邱臣遠」的語音拜票電話，甚至有市民在短時間內被連環轟炸，已經嚴重影響工作與生活起居。

又來了！台鐵松山站怪男醉罵列車長遭法辦 今大鬧車廂被警帶回管束

45歲李姓男子是台鐵松山站問題人物，常在車廂、月台間情緒失控亂罵，繼12日酒醉辱罵列車長遭法辦，今天上午搭區間車時又情緒失控、胡言亂語，鐵路警方獲報迅速到場，依法強制帶回派出所管束。

凌晨思念爌肉飯！86歲老翁為「這一味」背家人深夜騎車迷航

台中市86歲的高姓老翁，因深夜肚子餓懷念起爌肉飯滋味，趁家人熟睡之際，深夜獨自騎乘微型電動二輪車出門買消夜；不料竟迷失方向，一路從台中北區迷航8公里，直到凌晨2點多還在大雅區街頭徘徊；幸熱心民眾報警，大雅警方利用車牌「以車追人」查出身分，及時將疲憊的老翁帶回派出所安置，結束這場「爌肉飯之旅」。

晴光商圈爆全武行！他單車停門口 店老闆提醒「不能停車」釀互毆

45歲毛姓男子昨天騎腳踏車來逛北市中山區的晴光商圈，因腳踏車沒有腳架，隨手放在芋頭米粉攤位前，老闆怕危險會倒下、擋住進出，要求離開，毛男一怒之下怒嗆店老闆，雙方從口角糾紛爆發肢體衝突，警方趕抵將2人帶回派出所，雖然互不提告，仍依社會秩序維護法裁罰。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。