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又來了！台鐵松山站怪男醉罵列車長遭法辦 今大鬧車廂被警帶回管束
45歲李姓男子是台鐵松山站問題人物，常在車廂、月台間情緒失控亂罵，繼12日酒醉辱罵列車長遭法辦，今天上午搭區間車時又情緒失控、胡言亂語，鐵路警方獲報迅速到場，依法強制帶回派出所管束。
鐵警台北分局指出，李男已多次造成民眾困擾，先在12日晚上6點多，搭乘台鐵4232次區間車松山往汐止方向時，因泥醉在車廂內大聲喧嘩，甚至在車廂內公然辱罵列車長，嚴重影響旅客權益，警方到場立刻帶回管束，事後檢視目擊旅客蒐證影片，認定他行為已違反鐵路法第68條之4「以恐嚇方法妨害鐵路從業人員執行職務」，調查後函送士林地檢署偵辦。
未料李男並未收斂，今天早上8點18分搭乘1135次區間車行經松山車站時，又在第5車廂內大聲喧嘩、情緒不穩，言談間胡言亂語，影響車廂秩序，鐵路警方獲報火速趕抵，考量他行為恐危及本人及其他旅客的生命、身體與公共安全，再次依警職法帶回派出所管束。
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