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凌晨思念爌肉飯！86歲老翁為「這一味」背家人深夜騎車迷航

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導

台中市86歲的高姓老翁，因深夜肚子餓懷念起爌肉飯滋味，趁家人熟睡之際，深夜獨自騎乘微型電動二輪車出門買消夜；不料竟迷失方向，一路從台中北區迷航8公里，直到凌晨2點多還在大雅區街頭徘徊；幸熱心民眾報警，大雅警方利用車牌「以車追人」查出身分，及時將疲憊的老翁帶回派出所安置，結束這場「爌肉飯之旅」。

大雅分局表示，大雅派出所警員27日凌晨2時執行巡邏勤務時，接獲民眾報案指稱，大雅區中清路三段一處民宅前，有一名老翁騎乘微型電動二輪車在路邊不斷徘徊，疑似迷路；警方獲報後立即趕赴現場，發現86歲高姓老翁神情極度疲憊，老翁因年事已高，無法清楚表達自己的現住地址與相關聯絡資訊。

所幸承辦警員靈機一動，透過老翁所騎乘的微電車車牌進行系統查詢，順利過濾出其身分，確認他其實是住在距離8公里外的北區梅川西路三段附近，隨即先行將老翁載回派出所休息，並通知其同住的兒子前來接人，兒子向警方表示，這是父親第一次發生迷途情形，家人發現他半夜不見都嚇壞了，萬分感謝警方與熱心民眾的及時協助。

警方深入了解得知，高姓老翁因為實在太想念北區某家爌肉飯的古早味，深夜難耐飢餓，才決定背著家人出門覓食；沒想到半夜方向感混亂，最後非但沒吃到心心念念的爌肉飯，反而一路迷途騎到了大雅中清路，幸好被路人發現報案，才安全返家。

大雅分局呼籲，民眾家中有高齡長者或失智傾向的家人，千萬別讓其單獨行動。平日應讓長者隨身攜帶身分證件，或在常穿戴的隨身衣物上繡上姓名、聯繫電話等資料；亦可向台中市政府社會局申請「長者預防走失手鍊」，方便警方協助在第一時間找到親人，共同織起社會安全防護網。

台中市86歲高姓老翁因深夜肚子餓懷念爌肉飯古早味，未料迷途8公里在大雅區中清路被人發現。圖／大雅分局提供
台中市86歲高姓老翁因深夜肚子餓懷念爌肉飯古早味，未料迷途8公里在大雅區中清路被人發現。圖／大雅分局提供

台中市86歲高姓老翁因深夜肚子餓懷念爌肉飯古早味，未料迷途8公里在大雅區中清路被人發現。圖／大雅分局提供
台中市86歲高姓老翁因深夜肚子餓懷念爌肉飯古早味，未料迷途8公里在大雅區中清路被人發現。圖／大雅分局提供

台中市86歲高姓老翁因深夜肚子餓懷念爌肉飯古早味，未料迷途8公里在大雅區中清路被人發現。圖／大雅分局提供
台中市86歲高姓老翁因深夜肚子餓懷念爌肉飯古早味，未料迷途8公里在大雅區中清路被人發現。圖／大雅分局提供

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