晴光商圈爆全武行！他單車停門口 店老闆提醒「不能停車」釀互毆

45歲毛姓男子昨天騎腳踏車來逛北市中山區的晴光商圈，因腳踏車沒有腳架，隨手放在芋頭米粉攤位前，老闆怕危險會倒下、擋住進出，要求離開，毛男一怒之下怒嗆店老闆，雙方從口角糾紛爆發肢體衝突，警方趕抵將2人帶回派出所，雖然互不提告，仍依社會秩序維護法裁罰。

中山警方昨天晚上6點多獲報，雙城街發生打架，到場了解毛男因來逛夜市，把腳踏車隨手放在晴光芋頭米粉攤位前方，老闆63歲林姓男子善意提醒「不能停車」要求拿走，以免倒下發生危險。

孰料毛男不滿，雙方爆發口角，林男以為對方要揍他率先出手，毛男接著反擊，警方獲報趕抵，雖現場已無打架情事，且雙方都不提告傷害，但警方仍把2人帶回派出所，警詢後依違反社維法第87條「互相鬥毆」，處以1萬8000元以下罰鍰。