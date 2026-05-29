快訊

《六燈獎》主持人驚傳腦出血急開刀！最新病況曝光

很多人都買了！越南超夯伴手禮返台秒被攔 她帶2包差點噴6萬

快看身邊！全台「仍在協尋中」寵物還有牠們 最高賞金10萬、特徵一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

晴光商圈爆全武行！他單車停門口 店老闆提醒「不能停車」釀互毆

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

45歲毛姓男子昨天騎腳踏車來逛北市中山區的晴光商圈，因腳踏車沒有腳架，隨手放在芋頭米粉攤位前，老闆怕危險會倒下、擋住進出，要求離開，毛男一怒之下怒嗆店老闆，雙方從口角糾紛爆發肢體衝突，警方趕抵將2人帶回派出所，雖然互不提告，仍依社會秩序維護法裁罰。

中山警方昨天晚上6點多獲報，雙城街發生打架，到場了解毛男因來逛夜市，把腳踏車隨手放在晴光芋頭米粉攤位前方，老闆63歲林姓男子善意提醒「不能停車」要求拿走，以免倒下發生危險。

孰料毛男不滿，雙方爆發口角，林男以為對方要揍他率先出手，毛男接著反擊，警方獲報趕抵，雖現場已無打架情事，且雙方都不提告傷害，但警方仍把2人帶回派出所，警詢後依違反社維法第87條「互相鬥毆」，處以1萬8000元以下罰鍰。

毛姓男子（黑衣者）把腳踏車隨手停在攤位前，遭店老闆善心勸說停放別處，雙方爆發肢體衝突。記者翁至成／翻攝
毛姓男子（黑衣者）把腳踏車隨手停在攤位前，遭店老闆善心勸說停放別處，雙方爆發肢體衝突。記者翁至成／翻攝

腳踏車 夜市

延伸閱讀

影／北市情侶街頭吵架 女失控不斷吼叫...遭警管束並送醫

影／機車男等紅燈口袋藏毒 新北保大警一攔就中毒駕

獨／奪命坡道！北市8旬婦返家輪椅「90度後翻」重摔送醫不治

影／騎士無照違規拒檢又闖紅燈狂逃 警攔截圍捕依法開單並扣牌扣車

相關新聞

金湖養生館陸籍女接客牽扯7官兵 金防部啟動內查

金門縣金湖鎮一家養生館近日遭查出涉嫌媒介陸籍女子從事非法性交易，案情經檢警深入追查後，竟牽扯出多名疑似國軍官兵曾前往消費，引發外界對軍紀與國安風險的高度關注。陸軍金門防衛指揮部今天證實，已有7名官兵因涉嫌違反社會秩序維護法等罪嫌，陸續遭警方約詢到案，軍方除全力配合司法調查，也同步啟動內部行政調查。

影／台南82歲老婦橫越馬路 大吊車撞倒直接輾過身亡

台南市上午一輛重型機械吊車行經安定區港口里港口214號前，疑因沒注意到前方步行經過的82歲老婦人、撞倒車輪直接輾過，當場死亡。善化警分局表示，駕駛經檢測未發現毒、酒駕，肇事原因會進一步釐清。

影／選舉暗黑奧步？邱臣遠遭冒名語音催票 今報案揪幕後藏鏡人

針對近日大量竹北市民反映接獲自稱「邱臣遠」的頻繁電話語音拜票、嚴重干擾市民作息，邱臣遠和現任竹北市民代表游雅婷、以及竹北市民代表候選人林瑞德的陪同下，今天下午到竹縣警察局刑事警察大隊報案提告。邱臣遠表示，自昨日起便接獲無數竹北鄉親反映，在上午、午休及上班時段，密集接到自稱「邱臣遠」的語音拜票電話，甚至有市民在短時間內被連環轟炸，已經嚴重影響工作與生活起居。

又來了！台鐵松山站怪男醉罵列車長遭法辦 今大鬧車廂被警帶回管束

45歲李姓男子是台鐵松山站問題人物，常在車廂、月台間情緒失控亂罵，繼12日酒醉辱罵列車長遭法辦，今天上午搭區間車時又情緒失控、胡言亂語，鐵路警方獲報迅速到場，依法強制帶回派出所管束。

凌晨思念爌肉飯！86歲老翁為「這一味」背家人深夜騎車迷航

台中市86歲的高姓老翁，因深夜肚子餓懷念起爌肉飯滋味，趁家人熟睡之際，深夜獨自騎乘微型電動二輪車出門買消夜；不料竟迷失方向，一路從台中北區迷航8公里，直到凌晨2點多還在大雅區街頭徘徊；幸熱心民眾報警，大雅警方利用車牌「以車追人」查出身分，及時將疲憊的老翁帶回派出所安置，結束這場「爌肉飯之旅」。

晴光商圈爆全武行！他單車停門口 店老闆提醒「不能停車」釀互毆

45歲毛姓男子昨天騎腳踏車來逛北市中山區的晴光商圈，因腳踏車沒有腳架，隨手放在芋頭米粉攤位前，老闆怕危險會倒下、擋住進出，要求離開，毛男一怒之下怒嗆店老闆，雙方從口角糾紛爆發肢體衝突，警方趕抵將2人帶回派出所，雖然互不提告，仍依社會秩序維護法裁罰。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。