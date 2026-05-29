超商前便溺遭蒐證制止 噁男竟掏糞抹人爆粗口GG了

桃園翁姓男子去年8月間，企圖在某家便利超商前隨地便溺，遭蔣姓女子當場制止並以手機錄影蒐證，不料翁男竟惱羞成怒，當眾將手伸進褲襠「沾取糞便」，隨後猛烈朝蔣女的手臂與手機塗抹，還不斷飆罵髒話，桃園地檢署偵結，依傷害、加重公然侮辱等罪嫌起訴。

起訴指出，翁男去年8月10日上午7時，在桃園市中壢區龍岡路二段某便利商店後方休息時，突然跑到店前要脫褲大小便，遭蔣姓女子發現出言制止，並持手機錄影蒐證。

翁男不滿遭拍攝，情緒失控大暴走，竟伸手自內褲沾取糞便後，抓取、塗抹在蔣女的手臂及手機上，過程中，翁男暴粗口對著女子辱罵，造成蔣女左手臂紅腫、擦挫傷等傷害提告。

檢方認為，翁男涉犯刑法第277條傷害罪嫌、以及第309條第2項以強暴犯公然侮辱罪嫌。從重以傷害罪論處。