聽新聞
0:00 / 0:00
超商前便溺遭蒐證制止 噁男竟掏糞抹人爆粗口GG了
桃園翁姓男子去年8月間，企圖在某家便利超商前隨地便溺，遭蔣姓女子當場制止並以手機錄影蒐證，不料翁男竟惱羞成怒，當眾將手伸進褲襠「沾取糞便」，隨後猛烈朝蔣女的手臂與手機塗抹，還不斷飆罵髒話，桃園地檢署偵結，依傷害、加重公然侮辱等罪嫌起訴。
起訴指出，翁男去年8月10日上午7時，在桃園市中壢區龍岡路二段某便利商店後方休息時，突然跑到店前要脫褲大小便，遭蔣姓女子發現出言制止，並持手機錄影蒐證。
翁男不滿遭拍攝，情緒失控大暴走，竟伸手自內褲沾取糞便後，抓取、塗抹在蔣女的手臂及手機上，過程中，翁男暴粗口對著女子辱罵，造成蔣女左手臂紅腫、擦挫傷等傷害提告。
檢方認為，翁男涉犯刑法第277條傷害罪嫌、以及第309條第2項以強暴犯公然侮辱罪嫌。從重以傷害罪論處。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。