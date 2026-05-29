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影／北市情侶街頭吵架 女失控不斷吼叫...遭警管束並送醫
台北市松山區今天上午發生情侶糾紛，張姓女子與男友在八德路三段附近發生爭執，張女情緒激動、不斷吼叫，吸引民眾報警。警方獲報考量她情緒難平復，依警職法管束，並由救護車協助送國泰醫院救治。
松山分局中崙派出所今天上午7時許獲報，稱八德路三段有男女糾紛，員警到場時，年約32歲的張女與她26歲易姓男友在爭吵，現場沒有打架或受傷情形。
儘管警方到場，張女仍情緒失控、不停吼叫，易男安撫也無用，警方為了避免事態惡化，依法管束，隨後通知119協助送醫，並依法通報家暴案件。
松山警方呼籲，民眾遇有感情或生活糾紛，應保持理性溝通，避免情緒失控引發衝突，若遇相關狀況應立即報警，警方將秉持專業處理，確保市民生活安寧與安全。
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