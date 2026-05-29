熱到爆！屏東服飾店玻璃突爆裂嚇壞店主 疑天熱內外溫差大所致

熱到爆！這幾天氣溫創新高，屏東縣潮州鎮一家服飾店，昨天下午店內展示窗的玻璃突然「碰」一聲爆裂，讓店主嚇了一大跳，經查並無發現有物體擊碎的跡象，懷疑是外頭天氣太熱，店內開冷氣因內外溫差過大所導致，所幸並未波及到人，無人受傷。

昨天下午2時許位於潮州清水路的「Remold日韓服飾店」，約4平方公尺的展示窗玻璃突然爆裂，「碰」一聲巨響嚇壞當時在店裡的陳姓店主。她說當時聲音大到讓她跳起來，以為是路上出車禍，沒想到一看竟是店門口整片玻璃呈X形破裂，當場傻眼。

事後她清查，並未發現導致破裂的物體，因此推測應該是外面天氣太熱，而店內開著冷氣，內外溫差過大所導致。所幸當時她並未接近玻璃，外面也沒有客人和路人，未造成人員受傷，不幸中的大幸。

她立刻請工人前來整修，整修這段時間她除了擔心因門面受損影響生意，也煩惱這麼熱的天要怎麼待下去，她笑說「現在冷氣怎麼開都不會涼了，這麼熱的天怎麼辦？」只能希望玻璃早點修復。