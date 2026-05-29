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嘉義蘭潭國中風雨球場工安意外！30歲工人遭鋼板切腹 臟器外露亡

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導

嘉義蘭潭國中今早驚傳重大工安死亡事故，校內正在興建風雨球場，不料一名工人在屋頂作業時，吊掛烤漆板的布繩疑似無法承受重量，當場斷裂，烤漆板掉落，割傷工人腹部，消防人員獲報將人救下時，男子年約30歲，傷勢嚴重、臟器外露，已明顯死亡。

據了解，該名工人今早9時許在蘭潭國中工作，協助風雨球場屋頂鋪設施工作業，吊車在吊掛重達數百公斤的烤漆板升空時，高空中的布繩突然斷裂，建材瞬間往下墜落，正好割傷在屋頂上方準備接應的工人腹部，現場人員目擊驚悚過程，嚇得尖叫聲連連。

嘉義市消防局接獲報案後，立即派遣救災人員趕往現場，因工人受困在屋頂上，消防人員克服救援困難，架設梯臂並動用吊掛器材全力搶救，但當救下工人後，發現其腹部有明顯外傷、臟器外露，已失去生命跡象，因此未將工人送醫，交由警方接手處理。

目前警方已對事故現場實施封鎖，後續將報請檢察官進行刑事相驗，並同步通報勞檢單位介入調查，釐清布繩斷裂及工人死亡確切原因，並追查現場施工是否落實相關安全防護措施，全案將依業務過失致死罪嫌方向深入偵辦。

嘉義市蘭潭國中今早工安意外，一名工人在風雨球場屋頂遭烤漆板割傷腹部，當場臟器外露慘死。記者黃于凡／翻攝
嘉義市蘭潭國中今早工安意外，一名工人在風雨球場屋頂遭烤漆板割傷腹部，當場臟器外露慘死。記者黃于凡／翻攝

嘉義市蘭潭國中今早工安意外，一名工人在風雨球場屋頂遭烤漆板割傷腹部，當場臟器外露慘死。記者黃于凡／翻攝
嘉義市蘭潭國中今早工安意外，一名工人在風雨球場屋頂遭烤漆板割傷腹部，當場臟器外露慘死。記者黃于凡／翻攝

嘉義市蘭潭國中今早工安意外，一名工人在風雨球場屋頂遭烤漆板割傷腹部，當場臟器外露慘死。記者黃于凡／翻攝
嘉義市蘭潭國中今早工安意外，一名工人在風雨球場屋頂遭烤漆板割傷腹部，當場臟器外露慘死。記者黃于凡／翻攝

工人 嘉義 蘭潭

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