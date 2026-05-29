竹南連鎖藥局今晨突竄濃煙 消防切破鐵門入內灌救

苗栗縣竹南鎮博愛街一間連鎖藥局，今（29）日清晨疑電線走火竄出濃煙，消防局獲報派遣人車前往灌救，經切割鐵捲門入內，迅速將火勢撲滅，幸無人傷亡，確切原因由消防火調釐清。

苗栗縣消防局今天清晨5點49分許，接獲報案指竹南鎮博愛街上一間連鎖藥局發生火警，竄出濃煙，派遣第二大隊、竹南分隊、後龍分隊、造橋分隊及頭份分隊人車前往灌救；消防人員到場發現失火的連鎖藥局為鐵皮建築，濃煙不斷從店內竄出，因尚未開始營業，大門緊閉，遂切割鐵捲門入內，經搜索無人受困，射水將火勢撲滅。

消防局表示，因火警發生時段為非營業時段，店內並無人員，不排除為電線走火釀禍，財損有待估算，確切起火原因也有待火調釐清。