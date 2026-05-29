國道1號南向中壢出口匝道火燒車 駕駛急逃生未受傷

30歲何姓男子昨晚駕駛租賃小客車，行經南向中壢出口匝道，發現車輛有異狀，車頭冒白煙，趕緊停靠外側車道，車輛隨後就起火，所幸並未受傷，詳細的起火原因仍待消防單位進一步鑑識。

國道公路警察局第一公路警察大隊說明，勤務指揮中心於5月28日20時46分接獲通報，國道1號南下中壢出口匝道外側車道火燒車，有1部租賃小客車起火燃燒，立即通報線上巡邏車前往查看，並通知119派消防車，警消迅速抵達現場，封閉外側車道處理。

據了解，何男當時開車行經南向中壢出口匝道，發現車輛有異狀，車頭冒白煙，趕緊停靠外側車道，車輛隨後就起火，警消獲報後立即趕到現場，所幸及時發現將車輛停下，未受到傷害也未波及其他車輛，警消隨即趕到協助撲滅火勢，現場於晚上10時15分完全排除，全線恢復通車。

警方呼籲，用路人應遵守交通規則，上路前應確實檢查車輛，避免因車輛機件損壞，造成行車危險，發現車輛有異狀，應啟亮方向燈並注意後方來車，漸進式滑離車道停在路肩待援，若車輛無法滑離車道時，應顯示危險警示燈，並於後方100公尺以上擺放故障標誌，人員盡速下車面向來車，退到護欄外或安全處所待援，並利用1968APP警政報案功能向國道警方報案求援。

警消隨即趕到協助撲滅火勢，現場於22時15分完全排除，全線恢復通車。圖／國道公路警察局第一公路警察大隊提供

30歲何姓男子昨晚駕駛租賃小客車，行經南向中壢出口匝道，發現車輛有異狀，車頭冒白煙，趕緊停靠外側車道，車輛隨後就起火，所幸並未受傷。圖／國道公路警察局第一公路警察大隊提供

30歲何姓男子昨晚駕駛租賃小客車，行經南向中壢出口匝道，發現車輛有異狀，車頭冒白煙，趕緊停靠外側車道，車輛隨後就起火，所幸並未受傷。圖／國道公路警察局第一公路警察大隊提供