彰化芳苑7歲童站上機車暴衝阿嬤拉不住 遭清潔車輾壓喪命

彰化縣芳苑鄉日前清潔車輾壓李童致死意外，附近民宅監視錄影畫面流出，畫面顯示男童的外婆讓男童站上機車，機車暴衝，男童摔飛滑入清潔車底遭右後輪輾壓，外婆被機車拖行跪趴地上，連忙拖拉全身癱軟的男童，隨後送醫不治。車禍發生原因由警方調查釐清。

影片畫面顯示，27日下午5點12分，7歲李童未戴安全帽先站上車，男童外婆扶持機車，未料機車暴衝，男童向前摔飛滑入清潔車底下約兩秒後，清潔車行駛右後輪輾壓男童，男童外婆想拉住機車卻被拖行趴跪地上，司機應是看後照鏡發現壓到人而緊急停車，男童外婆連忙從清潔車底拉出男童，民眾見狀有的拉開清潔車副駕駛座車門告訴司機發生意外，有的代為打電話給救護車。

據李童爸爸的楊姓友人指出，李童出生約3個月即爸爸去世，媽媽帶他和當時13歲的姊姊回芳苑鄉娘家定居，媽媽外出上班，白天兩名孩子交給務農的外祖父母照顧。發生車禍意外當天，外祖母騎機車載李童到肥料行買肥料，買完後要離去，男童外婆把肥料放在機車前腳踏板，李童站上機車，未料發生意外。

警方趕到為清潔車洪姓司機（31歲）實施酒測，酒測值為0。李童送醫後不治。全案由警方調查釐清車禍真相。

芳苑鄉公所表示，清潔車有錄影監視畫面，又有民宅監視錄影畫面，意外事故交給警方調查，鄉公所除了關懷李童家屬，也通知保險公司處理後續理賠事宜，一切依法辦理。

彰化縣芳苑鄉李童站在機車，阿嬤扶持機車。截圖自民眾提供影片

彰化縣芳苑鄉李童被清潔車右後輪輾壓，阿嬤被機車拖倒。截圖自民眾提供影片