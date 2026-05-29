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影／深夜連闖紅燈！台東警攔查驚見人命危 急鳴笛開道送醫

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

深夜連闖紅燈，原來是車上有人命危！台東警分局豐里派出所長蘇群皓與實務生廖偉丞昨晚執行巡邏勤務時，行經臺東市中華路二段，發現一輛小客車接連闖越紅燈，行車狀況相當危險，警方擔心發生事故，立即上前攔查。

沒想到，車窗一搖下，駕駛老婦人神情慌張，語氣顫抖地向警方求助，表示坐在副駕駛座的丈夫突然身體不適，情況十分危急，她因一時心急，才會一路闖紅燈趕往醫院。

員警查看後，發現男子臉色蒼白、身體虛弱，疑似急需醫療協助，眼見情況刻不容緩，警方當機立斷啟動緊急協助機制，由巡邏車一路鳴笛開道，協助車輛快速穿越路口，爭取送醫黃金時間。

深夜街頭警笛聲劃破寧靜，沿途車輛也紛紛配合讓道。

在警方協助下，患者順利抵達醫院接受治療，家屬對警方熱心幫忙相當感動，不斷向員警道謝，直呼「真的非常感謝，有你們真好！」

分局表示，警方除維護治安與交通秩序外，面對民眾突發緊急狀況，也會秉持同理心即時伸出援手，協助民眾度過危機。另提醒，若遇緊急情況，可立即撥打110請求協助，讓警方第一時間提供必要支援。

台東警分局豐里派出所員警深夜協助身體不適男子緊急送醫，並鳴笛開道爭取就醫時間。圖／台東警分局提供
台東警分局豐里派出所員警深夜協助身體不適男子緊急送醫，並鳴笛開道爭取就醫時間。圖／台東警分局提供

台東 闖紅燈

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