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攜手白絲帶中心 移民署新北市服務站築起新住民防護網絡

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

為提升新住民服務品質，移民署北區事務大隊新北市服務站昨舉辦「2026年度志工通譯教育訓練」，邀請白絲帶學習中心江玟誼督導授課，以「家庭暴力防治及志願服務倫理」為核心，強化志工及通譯夥伴的法治素養及服務知能，期盼在實踐服務的同時，也能從中獲得自我成長的正向循環。

江玟誼指出，近年修法已將「數位性暴力」納入民事保護令範疇，法院可依法命令加害人禁止散布、下架或刪除持有的性影像，為受害人提供更即時的數位安全保障。實務上常見外籍配偶陷於家暴循環的「蜜月期」心軟而撤回保護令，她呼籲「姑息只會讓加害人測試底線，切勿因加害者示好而不進行通報。」

新北市服務站主任鄭曜䅞表示，移民署在防治網絡中扮演重要角色，當家庭暴力發生時，醫事、警政、移民等人員應於24小時內通報，轉介社會局家防中心社工介入，而志工與通譯人員是不可或缺的重要橋梁，期許志工與通譯夥伴保持終身學習的心態，以因應志願服務「專業化、全民化、資訊化」的趨勢。

昨天活動中特別安排頒獎儀式，由鄭主任親自表揚年度優良志工吳如雪與王郅雅，肯定並感謝她們長期投入、無私奉獻的精神。2位優良志工服務時數高且充滿熱忱，多次協助新住民跨越語言與制度的藩籬，新北市服務站藉由此次機會，讓與會者一同見證他們的榮耀時刻。

新北市服務站強調，未來將持續辦理相關專業培訓，強化輔導與支持網絡，讓每一位到站的新住民朋友都能感受到臺灣社會的包容、支持與溫暖。

白絲帶學習中心江玟誼督導（右一）昨由移民署新北市服務站邀請進行家庭暴力防治講座。圖／移民署新北市服務站提供
白絲帶學習中心江玟誼督導（右一）昨由移民署新北市服務站邀請進行家庭暴力防治講座。圖／移民署新北市服務站提供

移民署新北市服務站鄭曜䅞主任（左一）與志工及通譯夥伴合影。圖／移民署新北市服務站提供
移民署新北市服務站鄭曜䅞主任（左一）與志工及通譯夥伴合影。圖／移民署新北市服務站提供

新住民 移民署

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