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女力挺進刑事最前線 風城首位女性外勤小隊長上任

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導

新竹警察局近期進行刑事人員人事陞遷，其中最受矚目的，是曾獲選模範公務員的謝婷婷晉升刑事警察大隊偵一隊小隊長，成為新竹市警察局首位女性外勤小隊長。局長陳源輝表示，警察工作不分性別，重視的是專業能力、責任感與執行力。

謝婷婷畢業於警專21期，談起從警之路，她回憶，高中就讀新竹女中時，正值各軍警院校積極招生，原本曾考慮投身軍旅的她，因身為警察的父親鼓勵，讓她毅然決定踏入警界，而當時身邊多數同儕，則隨主流選擇投入竹科發展。

2006年，謝婷婷分發至新竹市警察局第一分局北門派出所服務，她回憶，當年基層女警仍相當少見，騎乘摩托車執服巡邏勤務時，民眾見到她時，還帶著疑惑問「警察小姐，妳身上的槍是真的還假的？」面對社會對女性警察根深蒂固的刻板印象，她沒有退縮，在從警20年後的今天，依然堅信，當年選擇投入警察工作是正確的決定。

她表示，警察工作雖然辛苦，卻是能直接幫助民眾及守護社會安全的職業，每當成功協助被害人、替民眾解決問題時，那份成就感與使命感，始終是支撐她一路走來的重要力量。

在「新世代打擊詐欺策略行動綱領」推動後，謝婷婷面臨的最大挑戰之一，便是傳統發放傳單的宣導方式，已難以引發民眾共鳴。

謝婷婷說，為提升識詐成效，她發揮創意，邀請何芝寧里長、踢小米等在地網紅及地方商家合作拍攝宣導短片、舉辦識詐活動，並深入新竹各大專院校及竹科企業，向教師、學生、科技工程師及一般民眾解析最新詐騙手法，將原本艱澀複雜的犯罪模式，轉化成連長者都能輕易理解的語言。由於宣導成效顯著，也因此獲選為2024年新竹市政府模範公務人員。

曾獲選模範公務員的謝婷婷晉升刑事警察大隊偵一隊小隊長，成為新竹市警察局首位女性外勤小隊長。圖／新竹市警察局提供
曾獲選模範公務員的謝婷婷晉升刑事警察大隊偵一隊小隊長，成為新竹市警察局首位女性外勤小隊長。圖／新竹市警察局提供

曾獲選模範公務員的謝婷婷晉升刑事警察大隊偵一隊小隊長，成為新竹市警察局首位女性外勤小隊長。圖／新竹市警察局提供
曾獲選模範公務員的謝婷婷晉升刑事警察大隊偵一隊小隊長，成為新竹市警察局首位女性外勤小隊長。圖／新竹市警察局提供

謝婷婷 警察 新竹

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