25天3起野溪瀑布溺水 屏東消防特搜大隊提醒：IG美景背後用命換

溺水案件頻傳，屏東縣25天發生3起野溪瀑布溺水，屏東縣消防局特搜大隊在粉專發文語重心長提醒，瀑布和溪流類祕境，是出勤頻率最高的地方之一，「別在把張美照當成全部的資訊」，出發前請查雨量，不要只看今天、下水穿救生衣，「大自然不會因為你嚮往它就對你溫柔」。

特搜大隊在貼文描述，一張IG照片裡，陽光灑落溪潭、水面閃著金光，瀑布輕柔流洩，看起來宛如仙境；但就在幾天前，消防人員才在同一地點，將溺水民眾從水中拉起。

消防人員指出，自然水域最危險之處，往往是「看起來沒事」。平靜水面下可能藏有暗流、捲流與強大水壓，瀑布底部易形成回流區，一旦被捲入，體力再好也可能瞬間失控。

屏東縣今年5月接連發生3起溺水，地點在野溪、瀑布等網路秘境景點。特搜大隊提到，許多民眾看到IG、Threads上的清澈溪潭與瀑布美景，相約前往戲水，卻忽略自然水域潛藏危險，意外往往就在瞬間發生。

特搜大隊說，「網路上秘境，是鏡頭選過角度、光線選過時段、危險早就被裁切掉的畫面」，溪水看起來平靜，潭底帶著迷人藍綠色，「但水面下，暗流在移動，水壓在累積，那種沈默，是自然最擅長的偽裝」。

「不是不要去玩水，而是在出發前，請注意真正重要事情」，特搜大隊表示，請記得查雨量，不只看今天，上游的降雨會讓溪流在幾十分鐘內暴漲變色，出發前請務必確認當天與前幾天降雨。

「水面平靜，不代表安全！」特搜大隊表示，下水前感受水流方向與水壓，有疑慮就不要下，「沒有什麼風景值得用命換」。

特搜大隊提醒，穿救生衣，不是你不會游泳才需要。在自然水域，是每一個人都應該穿上的裝備，不是多餘的是標配。岸上要有人，要有訊號，要知道怎麼報案，不要一個人單獨下水，萬一出事，那個還在岸上的人，可能是你唯一的機會。

特搜大隊表示，了解你要去的地方。 不是看打卡文，是查水利署、林保署、當地消防局資訊，那些資訊存在是有原因的。

特搜大隊發文也提到，夏天去溪邊，想去瀑布，想玩水，請帶著認真的裝備，帶著對那片水的敬意，帶著充分資訊出發，平平安安的回家。