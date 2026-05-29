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基隆田寮河「泡澡哥」又下水 救援人員連2日救他疲於奔命
被稱為「泡澡哥」的27歲林姓男子，前天上午才在基隆市田竂河跳入河中，拉住水管泡水，消防人員將他救起送醫，沒想到昨晚他又跑到水中，救援人員獲報大批人員再趕至，架梯將他拉送醫。消防人員無奈說：「怎麼又是你」。
信二路民眾表示，近日只要天氣熱，常會看到林男到田寮河中泡澡，由於田寮河水源相當汙濁，被稱為「泡澡哥」，消防人員多次要求及勸導他不要再進入田寮河水域範圍內，避免發生溺水危險。
基隆市消防局27日上午9點多獲報，林姓男子從義七路跳進田寮河，隨後拉著水管吊著泡在水中，民眾擔心溺水報案，消防人員架梯下到河中將林男救起，送醫無大礙。
昨晚10時，消防局又接獲報案，信義區信一路與義七路口田寮河祥龍橋附近，有一名男子落入水中，大批消防人車再趕至救人，消防人員發現他並無溺水情況，但他拉著水管，為免發生意外，還是緊急將他救起。
救援人員發現昨晚落水男子就是27日獲救的林姓男子，還是架梯將他救起，意識清楚，無外傷，送往部立基隆醫院就醫。
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