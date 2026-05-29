聽新聞
0:00 / 0:00

基隆田寮河「泡澡哥」又下水 救援人員連2日救他疲於奔命

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

被稱為「泡澡哥」的27歲林姓男子，前天上午才在基隆市田竂河跳入河中，拉住水管泡水，消防人員將他救起送醫，沒想到昨晚他又跑到水中，救援人員獲報大批人員再趕至，架梯將他拉送醫。消防人員無奈說：「怎麼又是你」。

信二路民眾表示，近日只要天氣熱，常會看到林男到田寮河中泡澡，由於田寮河水源相當汙濁，被稱為「泡澡哥」，消防人員多次要求及勸導他不要再進入田寮河水域範圍內，避免發生溺水危險。

基隆市消防局27日上午9點多獲報，林姓男子從義七路跳進田寮河，隨後拉著水管吊著泡在水中，民眾擔心溺水報案，消防人員架梯下到河中將林男救起，送醫無大礙。

昨晚10時，消防局又接獲報案，信義區信一路與義七路口田寮河祥龍橋附近，有一名男子落入水中，大批消防人車再趕至救人，消防人員發現他並無溺水情況，但他拉著水管，為免發生意外，還是緊急將他救起。

救援人員發現昨晚落水男子就是27日獲救的林姓男子，還是架梯將他救起，意識清楚，無外傷，送往部立基隆醫院就醫。

基隆田寮河「泡澡哥」又下水，救援人員連2日救他疲於奔命。記者游明煌／翻攝
基隆田寮河「泡澡哥」又下水，救援人員連2日救他疲於奔命。記者游明煌／翻攝

基隆田寮河「泡澡哥」又下水，救援人員連2日救他疲於奔命。記者游明煌／翻攝
基隆田寮河「泡澡哥」又下水，救援人員連2日救他疲於奔命。記者游明煌／翻攝

基隆 消防人員 溺水

延伸閱讀

119打不通怎麼辦？他改撥「112」救倒地男 網訝異：第一次知道

離奇車禍！泰國蝦貨車撞護欄 司機飛出車外「被自己貨車壓死」

寮國7村民受困淹水洞穴 救援人員找到5人

台中市府驚傳遭攻擊！他喊「想陳情」竟揮棒亂砸 警壓制帶回訊問中

相關新聞

台中市府驚傳遭攻擊！他喊「想陳情」竟揮棒亂砸 警壓制帶回訊問中

台中市政府今下午3點多驚傳遭人攻擊，40歲董姓男子自稱「想要陳情」，闖入市府1樓聯合服務中心，並持球棒揮舞、攻擊，掃落櫃檯前的電腦銀幕等物，市府人員緊急報案處理；台中第六分局目前已經將董男帶回，初步了解董情緒不穩，其動機、訴求及詳細案發原因釐清中。

獨／奪命坡道！北市8旬翁返家輪椅「90度後翻」 重摔腦出血送醫亡

台北市85歲陳姓老翁因年邁行動不便，平日依賴輪椅代步，日前出門後欲返回住處，孰料已到了社區大樓門口，卻在操作輪椅上坡時，疑因坡道設計問題釀重心不穩，連人帶車90度向後翻覆，後腦遭重擊當場失去生命跡象，送醫宣告不治。警方報請檢察官相驗，死因為腦出血，家屬無意見，遺體已發還。

逾30人噁心腹瀉…金湖某便當店食物中毒延燒 檢警成立專案小組追驗食材

金門縣金湖鎮某便當店疑似引發民眾集體食物中毒事件，已有30多名民眾出現噁心、腹痛、腹瀉等不適症狀前往就醫。金門地檢署對此高度重視，第一時間主動剪報分案，並指派檢察官成立專案小組展開調查，全力釐清是否涉及刑事責任。

天氣熱炸 消防員只能自費吹冷氣？中市第三大隊澄清：只限制不能低於26度

臉書粉專「消防神主牌」連日發文揭露，指多個縣市消防分隊因節電政策，在高溫環境下遭到斷電、限制冷氣使用，甚至有基層消防員必須自費支付冷氣電費，引發外界關注消防人員備勤環境是否惡化。被點名之一的台中市消防局第三大隊今由大隊長詹仁傑出面說明，表示相關情形並非如臉書所指，請外界不要誤會。

基隆田寮河「泡澡哥」又下水 救援人員連2日救他疲於奔命

被稱為「泡澡哥」的27歲林姓男子，前天上午才在基隆市田竂河跳入河中，拉住水管泡水，消防人員將他救起送醫，沒想到昨晚他又跑到水中，救援人員獲報大批人員再趕至，架梯將他拉送醫。消防人員無奈說：「怎麼又是你」。

配合業者「洗車牌」 2警圖利被訴

桃園市警平鎮、蘆竹分局二名警員，涉嫌配合汽車代辦業者，以假攔查方式替遭吊扣牌照車開立「吊銷牌照」罰單，讓車主不必等吊扣期屆滿，即可重新領牌上路。桃園地檢署認定兩警雖未收賄，仍圖利車主，依貪汙治罪條例圖利、公文書登載不實等罪起訴。這類「洗車牌」的手法在各地屢見不鮮，交通部已修法堵漏洞。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。