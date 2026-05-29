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配合業者「洗車牌」 2警圖利被訴

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園報導

桃園市警平鎮、蘆竹分局二名警員，涉嫌配合汽車代辦業者，以假攔查方式替遭吊扣牌照車開立「吊銷牌照」罰單，讓車主不必等吊扣期屆滿，即可重新領牌上路。桃園地檢署認定兩警雖未收賄，仍圖利車主，依貪汙治罪條例圖利、公文書登載不實等罪起訴。這類「洗車牌」的手法在各地屢見不鮮，交通部已修法堵漏洞。

檢方調查，案件源自舊版「道路交通管理處罰條例」闕漏。過去若嚴重超速，車牌將被吊扣三至六個月；車在吊扣期間，因未掛牌、使用他牌或違規上路遭舉發，會收到「吊銷牌照」罰單；依舊制，車牌吊銷，只要驗車合格、繳清罰鍰，即可重新領牌，不必等吊扣期滿，造成「吊銷比吊扣更快解套」謬象。

警政署追查是否存在跨縣市類似模式期間，平鎮分局前吳姓警員與呂姓代辦業者向檢方自首。

吳坦承於二○二○年至二○二二年間，替四十六輛吊扣車製造不實違規事由，業者先拆除車牌，再將車開往指定地點，他配合攔查，虛構「未懸掛車牌」或「吊扣期間行駛」等違規事實，開立吊銷牌照罰單，業者再持單向監理機關辦理重新領牌，圖利車主金額高達一七三八萬元。

蘆竹分局周姓警員則由市警局自行清查後送辦，周坦承於二○二○年三月至二○二一年十一月間，配合許姓代辦業者以相同手法，協助四輛吊扣車快速復牌，圖利車主金額逾一百五十三萬元。

監察院二○二四年指出，此類案件並非單一地方警紀失控，而是制度長期失衡，台中、新北、桃園、新竹、嘉義等地，均出現疑似警員與代辦業者配合開立不實罰單情形，類似手法早已跨縣市蔓延。

交通部二○二三年六月三十日修法，明定車牌遭吊銷後，須滿六個月並經檢驗合格，始得重新申領牌照。

交通部 桃園地檢署 車主

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