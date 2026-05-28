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正值下班尖峰…機車誤闖國3木柵隧道自摔 女騎士受傷送醫

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

國道3號南向木柵隧道今天傍晚出現驚險事故。50歲張姓女騎士疑似騎普通重機誤闖國道，行經南向22.3公里處時在隧道內自摔，造成腿部挫傷，救護人員到場後將她送醫治療。事故發生時正值下班尖峰，機車倒臥路面，一度占用外側車道及路肩，後方車流受到影響。

國道公路警察局第九公路警察大隊表示，今天下午5時46分許接獲通報，國道3號南向22.3公里木柵隧道內發生機車事故。警方到場後發現，張女騎乘普通重機在隧道內自摔，意識清楚，腿部受傷，由救護車送醫治療，詳細事故原因仍待調查。

據了解，事故發生後，警消及相關單位趕抵現場處理，先協助救護傷者，並排除倒臥路面的機車。由於地點位在國道隧道內，加上傍晚車流量大，現場一度影響外側車道及路肩通行，後方車輛出現回堵。

警方後續將釐清張女為何騎機車進入國道、是否誤闖匝道，以及進入隧道後自摔的確切原因。國道警察提醒，普通重型機車不得行駛高速公路，駕駛人進入匝道前應注意指示及禁制標誌；若機車誤闖國道，依道路交通管理處罰條例可處3000元以上、6000元以下罰鍰。

今天傍晚一名女騎士騎乘機車誤闖國道自摔。記者廖炳棋／翻攝
今天傍晚一名女騎士騎乘機車誤闖國道自摔。記者廖炳棋／翻攝

今天傍晚一名女騎士騎乘機車誤闖國道自摔。記者廖炳棋／翻攝
今天傍晚一名女騎士騎乘機車誤闖國道自摔。記者廖炳棋／翻攝

今天傍晚一名女騎士騎乘機車誤闖國道自摔。記者廖炳棋／翻攝
今天傍晚一名女騎士騎乘機車誤闖國道自摔。記者廖炳棋／翻攝

重機 國道 車道

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