聽新聞
0:00 / 0:00
正值下班尖峰…機車誤闖國3木柵隧道自摔 女騎士受傷送醫
國道3號南向木柵隧道今天傍晚出現驚險事故。50歲張姓女騎士疑似騎普通重機誤闖國道，行經南向22.3公里處時在隧道內自摔，造成腿部挫傷，救護人員到場後將她送醫治療。事故發生時正值下班尖峰，機車倒臥路面，一度占用外側車道及路肩，後方車流受到影響。
國道公路警察局第九公路警察大隊表示，今天下午5時46分許接獲通報，國道3號南向22.3公里木柵隧道內發生機車事故。警方到場後發現，張女騎乘普通重機在隧道內自摔，意識清楚，腿部受傷，由救護車送醫治療，詳細事故原因仍待調查。
據了解，事故發生後，警消及相關單位趕抵現場處理，先協助救護傷者，並排除倒臥路面的機車。由於地點位在國道隧道內，加上傍晚車流量大，現場一度影響外側車道及路肩通行，後方車輛出現回堵。
警方後續將釐清張女為何騎機車進入國道、是否誤闖匝道，以及進入隧道後自摔的確切原因。國道警察提醒，普通重型機車不得行駛高速公路，駕駛人進入匝道前應注意指示及禁制標誌；若機車誤闖國道，依道路交通管理處罰條例可處3000元以上、6000元以下罰鍰。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。