「差1分鐘到工廠」高雄7旬嬤上班騎單車遭追撞 傷重倒地送醫不治

高雄市路竹區今天上午一名76歲林姓婦人騎腳踏車前往上班途中，在距離公司僅剩不到300公尺的路上，遭後方一名準備前往工業區上班的菲律賓籍女移工騎機車追撞，林婦當場傷重倒地送醫不治，家屬聽聞噩耗悲痛欲絕，直呼「只差1分鐘就到公司了」。

警方指出，事故發生在今天上午7時許，當時該名菲律賓籍女移工騎乘機車，沿路竹區台1線省道中山南路由北往南行駛，準備前往本州工業區上班，與此同時林姓老婦也正騎著腳踏車同向行駛，準備前往附近的食品工廠上班。

不料，機車與腳踏車卻在途中發生劇烈碰撞，林婦承受猛烈撞擊後當場倒地不起，救護人員接獲報案趕抵現場，立即對林婦實施初步急救，並緊急送往義大醫院救治，但仍因傷勢過重，於上午10時宣告不治。

事故發生地點距離林婦就職的食品工廠僅剩下短短270公尺，步行或騎車僅需約1分鐘即可平安抵達，未料卻在臨門一腳前遭遇橫禍，就此與家人天人永隔。

湖內警分局表示，警方在案發後已依規定完成現場測繪與相關採證程序，至於兩車擦撞的確切肇事原因、雙方車速以及具體責任歸屬，目前已移交交通警察大隊進行進一步的分析與研判。