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獨／奪命坡道！北市8旬翁返家輪椅「90度後翻」 重摔腦出血送醫亡
台北市85歲陳姓老翁因年邁行動不便，平日依賴輪椅代步，日前出門後欲返回住處，孰料已到了社區大樓門口，卻在操作輪椅上坡時，疑因坡道設計問題釀重心不穩，連人帶車90度向後翻覆，後腦遭重擊當場失去生命跡象，送醫宣告不治。警方報請檢察官相驗，死因為腦出血，家屬無意見，遺體已發還。
警、消日前晚上6點多獲報，台北市某社區大樓門口有民眾自摔，到場發現陳翁已沒有呼吸心跳，經送醫仍不治，詢問了解死者是大樓住戶。
警方調查，陳翁當時正要返家，都已經到了社區大門口，自行用手推輪椅上短短不到一公尺長的斜坡，過程中疑因坡道問題或氣力不足導致重心不穩，整台輪椅向後傾倒，陳翁90度重摔在地，當時社區保全和熱心民眾見狀，立刻上前攙扶並打119，無奈陳翁送醫後仍宣不治。
轄區警方獲報依程序司法相驗，檢察官認定死因為摔倒導致顱內出血，家屬對於死因無意見，但難過表示父親習慣獨自外出，沒想到已走到家門口卻發生憾事，不敢置信。
記者實地走訪事發地，發現現場無障礙坡道長度雖然非常短，僅一公尺不到，但觀察發現設計極為「陡峭且狹窄」，似乎非標準無障礙設施，黑色防滑條多處已磨損甚至脫落，防滑功能有限，仍存潛在危機。
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