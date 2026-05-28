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逾30人噁心腹瀉…金湖某便當店食物中毒延燒 檢警成立專案小組追驗食材

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

金門縣金湖鎮某便當店疑似引發民眾集體食物中毒事件，已有30多名民眾出現噁心、腹痛、腹瀉等不適症狀前往就醫。金門地檢署對此高度重視，第一時間主動剪報分案，並指派檢察官成立專案小組展開調查，全力釐清是否涉及刑事責任。

金門地檢署表示，前天獲悉相關情況後，立即由檢察官徐子涵指揮金門縣警察局金湖分局共同偵辦，針對便當店食材來源、製作流程及衛生管理等環節全面追查，盼盡速釐清事件原因，維護民眾飲食安全。

檢方指出，專案小組已迅速傳喚便當店負責人到案說明，針對食材採購來源、保存環境、烹調製程以及店內衛生狀況等內容進行訊問，訊後先行請回。

此外，檢方也正式向金門縣衛生局調閱現場稽查紀錄，包括食餘檢體採樣、封存資料及環境衛生檢查結果，並持續追蹤檢體化驗進度，以確認是否涉及食品腐敗、病菌污染等問題。

為掌握受害情況，檢方同步清查前往衛生福利部金門醫院就醫的民眾名單及人數，並調閱相關病歷資料，進一步比對患者症狀與可能感染來源，釐清整起案件是否與該便當店供餐有直接關聯。

金門地檢署強調，食品安全攸關民眾健康與生命安全，絕不容輕忽，後續將依檢驗結果與相關事證，審慎研判是否涉及違反《食品安全衛生管理法》或刑法過失傷害等責任。

檢方也提醒，近期天氣炎熱，食品保存不易，餐飲業者應確實落實食材冷藏、環境清潔及製程衛生管理，避免類似事件再度發生。

金門縣金湖鎮某便當店疑似引發民眾集體食物中毒事件，已有30多名民眾出現噁心、腹痛、腹瀉等不適症狀前往就醫，衛生局已進行採樣調查，今天地檢署也分案主動調查，全力釐清是否涉及刑事責任，維護民眾食安。圖／金門縣衛生局提供
金門縣金湖鎮某便當店疑似引發民眾集體食物中毒事件，已有30多名民眾出現噁心、腹痛、腹瀉等不適症狀前往就醫，衛生局已進行採樣調查，今天地檢署也分案主動調查，全力釐清是否涉及刑事責任，維護民眾食安。圖／金門縣衛生局提供

金門 便當 食物中毒

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