天氣熱炸 消防員只能自費吹冷氣？中市第三大隊澄清：只限制不能低於26度

臉書粉專「消防神主牌」連日發文揭露，指多個縣市消防分隊因節電政策，在高溫環境下遭到斷電、限制冷氣使用，甚至有基層消防員必須自費支付冷氣電費，引發外界關注消防人員備勤環境是否惡化。被點名之一的台中市消防局第三大隊今由大隊長詹仁傑出面說明，表示相關情形並非如臉書所指，請外界不要誤會。

詹仁傑說，隊部原本有6台燃氣熱水器和兩台電熱水器，因電熱水器會反覆加熱很耗電，所以是把兩台電熱水器換成燃氣熱水器，所以目前8間浴室都使用燃氣熱水器。但網路上的訊息只說是把兩台電熱水器拆了，但事實上是換成了燃氣熱水器。

至於冷氣使用的唯一限制就是「不能低於26度」其他並無任何管制。像是值班室是全天候運作，也就24小時使用冷氣，隊部還特別設了兩台冷氣，好可以交替使用，方便其中一台能休息一下。

至於「共寢」是依職安規定，讓兩人一間，好讓若其中有一人身體不適，可以及早發現，彼此有照應，並非讓所有人集中在同一間寢室。另外，每個樓層相距20公尺就有飲水機，所謂的禁用飲水機，是把三樓會議室平常較未使用的收掉而已。而且，台中市也絕無要消防員用電要自己繳錢的情形，在會計上也絕無可能。

另外，檢討電費也是為了能預警，不要有浪費情形，像是有個分隊的加壓馬達壞了，空轉了很長時間，那個月電費多了好幾萬元，所以每周會與去年比較，做個預警的機制，與用電完全沒有關係。

大隊一名女志工也出面以自我經驗表示，從未在隊部使用冷氣受限，喝水的飲水機也都夠用，不曾聽過有人抱怨，她也一待10年。

消防局今也說明相關的用電管制如下：

一、 使用冷氣空調時，設定溫度並搭配風扇為原則，以兼顧環境舒適與節能效益，並無強制限制分隊冷氣或相關電器設備使用時間及數量。 二、 各分隊冷氣使用狀況，視內部幹部管理、環境狀況而稍有差異，並遵循以下原則： 1. 值班台：溫度設定原則不低於26度，並搭配電風扇使用。 2. 寢室區在午休（12~14時）及夜間（22~06時）開放冷氣；其他時段如有補休需求亦得開啟使用。 3. 交誼廳、餐廳等空間，依勤務作息不同，得彈性開啟。 三、 因應每日上班人力調整，部分單位重新調整床位配置，以每日上班2人共寢方式，避免1人1寢造成能源耗損。 四、 飲水機、熱水器等，均正常開放使用，並無特殊管制。 五、 將持續責請各級主管務必密切關心所屬同仁生活起居與溝通，避免產生不必要的誤解。