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影／男子開聯結車載運高空車未注意高度 連撞中豐交流道涵洞跟電桿
桃園市一位45歲蔡姓男子，駕駛聯結車搭載高空作業車，今日中午行經在中壢區新生路二段1巷口時，未注意高度，先碰撞中豐交流道擴建工程涵洞頂部，隨後翻倒並撞擊路旁電線桿，造成涵洞頂部受損及電線桿底座損壞，蔡男酒測值為0，將依照道路交通管理處罰條例舉發。
中壢分局交通中隊今日13時31分許獲報，在中壢區新生路二段1巷口有交通事故發生，經了解，蔡男駕駛聯結車，搭載高空作業車沿新生路二段1巷，往中壢市區方向行駛，途中搭載的高空作業車，先碰撞中豐交流道擴建工程涵洞頂部，隨後翻倒並撞擊路旁電線桿，造成涵洞頂部受損及電線桿底座損壞。
警方立即到場交通管制，經測試蔡男酒測值為0，現場無人受傷，已通知相關單位到場確認損失情形，並由拖吊車進行排除作業，詳細肇事原因尚待釐清。另依道路交通管理處罰條例第29條第2項「裝載整體物品有超重、超長、超寬、超高，而未請領臨時通行證，或未懸掛危險標識。」舉發。警方立即於現場封路並加派警力進行交通疏導，在15時55分恢復通行。
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