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高雄大貨車擦撞同向機車…7旬女騎士噴飛 網曝：違停轎車害的

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

李姓男子本月25日上午近9時許駕車行經高市鳳山一處路口，擦撞同向騎機車的79歲吳姓老婦，造成吳當場噴飛，所幸未滾入輪下，吳的機車又撞及停在路邊的林姓女子轎車，網友目擊過程PO網，直指是林女違停轎車肇禍，警方將釐清肇責。

鳳山警分局指出，47歲李姓男子25日上午8時53分許駕大貨車行經五甲三路，疑因閃避或未保持安全間距，不慎與同向79歲的吳姓老婦所騎的機車發生碰撞，機車再向前撞及31歲林姓女子停在路邊的轎車。

該起事故過程被網友目擊將影片PO上網路社群Threads，有網友直指「希望違停的被罰死」、「就是那台白色違停車輛造成的」、「白色汽車違停，那是機車待轉區附近」。　

警方初步調查，林女當時駕車違停在五甲三路與五福二路口，李男疑似變換車道且未注意車前狀況撞及吳姓婦人，造成吳身體多處擦挫傷，所幸意識清楚，送醫無生命危險。

警方事後對李男等3人施以酒測，均無酒駕行為，詳細肇責待交通大隊釐清判定。

李姓男子25日上午近9時許駕車行經高市鳳山一處路口，擦撞同向騎機車的79歲吳姓老婦，造成吳噴飛，警方調查路邊違停白車也是肇因。圖／ＴThreads網友weng_tungli提供
李姓男子25日上午近9時許駕車行經高市鳳山一處路口，擦撞同向騎機車的79歲吳姓老婦，造成吳噴飛，警方調查路邊違停白車也是肇因。圖／ＴThreads網友weng_tungli提供

李姓男子25日上午近9時許駕車行經高市鳳山一處路口，擦撞同向騎機車的79歲吳姓老婦，造成吳當場噴飛，警方事後查出路邊違停車也是肇因。記者石秀華／翻攝
李姓男子25日上午近9時許駕車行經高市鳳山一處路口，擦撞同向騎機車的79歲吳姓老婦，造成吳當場噴飛，警方事後查出路邊違停車也是肇因。記者石秀華／翻攝

李姓男子25日上午近9時許駕車行經高市鳳山一處路口，擦撞同向騎機車的79歲吳姓老婦，造成吳當場噴飛，警方調查路邊違停白車也是肇因。圖／ＴThreads網友weng_tungli提供
李姓男子25日上午近9時許駕車行經高市鳳山一處路口，擦撞同向騎機車的79歲吳姓老婦，造成吳當場噴飛，警方調查路邊違停白車也是肇因。圖／ＴThreads網友weng_tungli提供

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