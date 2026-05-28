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嚇阻式測速照相？網轟拖累墾丁觀光元凶 屏縣警局拆除16支測桿

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導

屏東縣境內有109支固定式測速照相桿，實際配置雷達主機有執法卻僅36處。過多「嚇阻式」的測桿為人詬病已久，尤其屏鵝公路頻繁的測速更被批評為拖累墾丁觀光的元凶之一。縣警局近期陸續拆除16支長期未執法的測桿，不少網友已在網路PO文慶祝此「德政」。

根據屏東縣交通隊統計，全台共有809處測速照相設備，屏東109處名列全台第三。雖然109支中僅36處會拍照，不過因為太多「空砲彈」，加上每季調整，駕駛人無法得知是否真有照相，只要看到測桿就會戰戰兢兢，「感覺上」屏東仍遍地測速照相。

為了回應民意，縣警局經評估後，決議拆除16支已沒有實際效益、長期未執法、不符合現況需求的測桿，這周將完成拆除11支，其餘5支將依排程陸續拆除。縣警局希望同時兼顧交通執法效能、道路安全及民眾觀感；對於事故熱點、仍有提醒駕駛減速需求的路段，則保留必要執法設備。

其中遊客抱怨最多的屏鵝公路，從南州交流道到墾丁約70公里路程，經拆除後將剩4支測桿及2處區間測速，大大降低測速密度，往後前往墾丁及台東的遊客，不用再一路提心吊膽時時擔心被拍照。

縣警局表示，調整後全縣保留93處測速桿位，實際執行的測速照相設備仍為36處。未來公告執法的測桿前警方也會加掛「執行中」標示，讓用路人清楚知道哪些測桿正在執法，避免因資訊不明產生疑慮。執法點位也會透過公告、官網、社群平台、執法地圖發布。

縣警局表示，測速設備的設置與拆除都有依據，重點在提醒危險路段降速以降低事故風險，並非為開單而開單。縣警局也呼籲用路人，行經各路段仍應依速限穩定行駛，切勿超速，降低交通事故及重大傷亡風險，維護道路安全。

屏東縣警局近期陸續拆除16支長期未執法的固定式測桿，調整後全縣保留93處測速桿位。圖／縣警局提供
屏東縣警局近期陸續拆除16支長期未執法的固定式測桿，調整後全縣保留93處測速桿位。圖／縣警局提供

屏東縣警局近期陸續拆除16支長期未執法的固定式測桿，調整後全縣保留93處測速桿位。圖／縣警局提供
屏東縣警局近期陸續拆除16支長期未執法的固定式測桿，調整後全縣保留93處測速桿位。圖／縣警局提供

墾丁 屏鵝公路 屏東

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