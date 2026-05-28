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太熱了！楊梅老婦外出中暑摔傷 警貼心護送回家

桃園電子報／ 桃園電子報

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林姓老婦疑似因天氣悶熱導致身體不適跌坐路旁，熱心民眾即時發現並報警求助。圖：讀者提供

近期連日高溫炎熱，桃園市楊梅區新梅六街與成德一街口一名76歲林姓老婦昨(27)日中午12時許外出時，疑似因天氣悶熱導致身體不適跌坐路旁，熱心民眾即時發現並報警求助。楊梅警分局獲報後立即趕赴現場關心協助，發現老婦因跌倒有輕微擦傷，通知救護人員到場包紮，警方並在確認老婦身體狀況後，暖心護送返家休息。

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楊梅派出所警方在確認老婦身體狀況後，暖心護送返家休息。圖：讀者提供

楊梅派出所表示，警員羅群儒、楊芷茵昨日中午接獲民眾報案，稱新梅六街與成德一街口有一名老婦疑似中暑跌坐路旁，需要協助。員警到場後發現該名老婦坐於路旁，神情略顯不適且身上有輕微擦傷，隨即上前關心，同時通知救護人員到場協助檢視。經救護人員現場評估後，確認老婦身體狀況暫無大礙，警方仍勸說其前往醫院進一步檢查，但老婦說僅有輕微擦傷，擔心麻煩他人，婉拒就醫，希望先返家休息。警方考量其年事已高且天氣炎熱，便主動協助載送返家，途中也持續關心其身體狀況。抵達住處後，員警再三叮囑，如後續出現頭暈、疼痛或其他身體不適情形，務必儘速前往醫院檢查。老婦對警方及救護人員的熱心協助深表感謝。

楊梅分局提醒，近日氣溫持續偏高，民眾外出應注意防曬並適時補充水分，避免長時間曝曬，以降低中暑或熱衰竭風險；若出現頭暈、噁心、無力等不適症狀，應立即移至陰涼處休息並補充水分。警方也呼籲民眾，若發現有人疑似身體不適倒地，請即刻通報警消單位，共同攜手守護社區安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：太熱了！楊梅老婦外出中暑摔傷 警貼心護送回家

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