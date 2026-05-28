澎湖漁民下海放網失聯　陸海空全面搜尋

澎湖縣菓葉村80歲許姓漁民昨天前往菓葉灰窯附近海域放網捕魚，至今未歸。警消岸巡與空偵機持續搜尋，截至今天中午仍未發現失聯漁民。

許姓漁民於昨天午後退潮之際，前往菓葉灰窯附近海域放網捕魚，時至傍晚仍未返家，岸邊只留下他的機車與橘色桶子，卻未見人影。

澎湖縣消防局昨天晚間接獲通報，指稱湖西鄉菓葉村灰窯海域有1名民眾下海放網後未返家，疑似失聯，請求協助搜救。

消防局獲報從昨晚到今天中午持續搜救，動員鳥嶼、員貝分隊人車、船艇，全力執行海面與水下搜尋，同步結合岸巡進行岸際搜尋，空拍機進行空中巡查。上午9時許增派分隊人車，前往鳥嶼村、員貝村海岸周邊進行岸際搜尋，海巡隊出動巡防艇，空偵機也支援海面搜尋，展開陸海空聯合搜索。

湖西鄉長陳振中獲悉也前往現場關心搜救情形，並向家屬表達慰問與關懷之意。