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離奇車禍！泰國蝦貨車撞護欄 司機飛出車外「被自己貨車壓死」
台68線快速道路今中午發生死亡車禍，47歲劉男駕駛載運泰國蝦的水產行貨車，行經台68線往竹東方向、下中華路匝道時，疑似失控衝撞護欄後，人當場飛出車外，受困自己車底。消防人員到場發現，劉男頭顱破裂、多處骨折，已明顯死亡，詳細肇事原因仍待調查釐清。
新竹市消防局表示，今天中午12時8分接獲民眾報案，指台68線往竹東方向下中華路匝道發生疑似車禍，立即派遣4車12人前往救援，消防人員到場後發現劉男受困車底，頭顱破裂，已明顯死亡。
據了解，劉男駕駛貨車行經匝道時，疑因車輛失控撞上護欄，疑因未繫安全帶，撞擊瞬間整個人飛出車外，隨後遭自己的貨車壓住，當場失去生命跡象。警方後續將調查詳細事故原因及肇事經過。
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