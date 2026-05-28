不想當一年兵又投資失利！18歲男失聯後自傷送醫 北市警及時救回

台北市警中正二分局日前接獲和平醫院通報，院內收治一名因持美工刀自傷割腳的18歲林姓男子，經警方比對身分，確認他是由家屬報案失蹤的緊急協尋人口，經醫護人員治療僅受皮肉傷，並在員警耐心開導下，由家屬平安接回台中照顧。

據了解，林男是台中人，近期因面臨即將到來的「一年制義務兵役」加上投資失利，雙重壓力下導致情緒極度低落，林男兩周前獨自離家北上，在台北車站附近的網咖落腳，並在餐飲業打零工維生。

本月12日晚上8點多，林男突在工作單位的LINE群組留下輕生念頭，隨即退出群組並關機，雇主見狀報警求助，惟因身分限制無法申請緊急協尋，警方隨即聯繫林男位於台中的家屬，由家屬向當地警方通報緊急協尋。

隔天上午，林男在網咖因情緒失控，持美工刀自殘割傷腳部，在旁友人發現大驚，立刻協助送和平醫院急救，醫院收治病患後登入系統比對，發現林男疑為失蹤人口，隨即通報轄區南海路派出所。

巡邏員警獲報趕赴醫院，經醫生評估林男傷勢無大礙、精神狀態漸趨穩定後，由警方持續在場關懷，並通知家屬北上，順利由家人帶回台中休養。

警方表示，失蹤人口協尋與緊急通報機制已建立跨機關聯繫管道，能即時整合醫療與警政資源，以迅速確認身分並協助家屬團圓，也呼籲，若家中有情緒困擾或疑似高風險個案，應及早尋求醫療或社福資源協助，避免憾事發生。如有緊急狀況，可撥打110或119求助。

中正二分局南海路派出所警員林楨覺 （左）、警員劉映佑（中）、實習生彭語萱（右）日前協助失蹤人口返家。記者翁至成／翻攝

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