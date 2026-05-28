消防隊高溫卻「限制開冷氣」！消防署：不得影響基層消防人員健康安全與救災戰力

近日天氣持續高溫，全台各地消防分隊卻陸續傳出「限制開冷氣」爭議。臉書粉專「消防神主牌」連日發文揭露，多個縣市消防分隊因節電政策，在高溫環境下遭到斷電、限制冷氣使用，甚至有基層消防員必須自費支付冷氣電費，引發外界關注消防人員備勤環境是否惡化。

針對部分縣市消防分隊疑因節電措施限制冷氣使及台中市部分消防分隊遭指拆除電熱水器、限制寢室使用與要求共寢等情形，消防署今表示，高度重視外勤消防人員於高溫期間之勤務、備勤及休息環境，各地方消防機關推動節能措施時，應以不影響基本生活、休息品質及勤務安全為前提，同時也已在今天上午發函各消防機關，在維護消防人員健康原則下，適度使用冷氣、空調等設備。

消防署表示，支持合理節能與設備優化，但外勤消防人員須24小時輪值備勤，隨時投入救災救護勤務，高溫期間適當使用冷氣、空調、熱水及休息空間，攸關人員健康安全、休息品質及救災救護戰力。各地方消防機關推動節能措施時，應以不影響基本生活、休息品質及勤務安全為前提。

針對媒體提及部分消防分隊疑有「限制開冷氣」或「要求自費負擔冷氣電費」情形，消防署表示，將請相關地方消防機關進一步瞭解實際狀況，並強調消防人員備勤、休息及勤務安全所需之必要環境成本，不該轉嫁基層人員負擔。

有關台中市部分消防分隊疑似發生拆除電熱水器及調整寢室使用情形，經台中市消防局說明，相關措施是以「救災戰力先決」及設備優化為原則，原高耗能儲能式電熱水器已更換為燃氣熱水器，辦公空間冷氣24小時開放，休息寢室於午休及夜間均可使用冷氣，住宿則依備勤狀況採2至3人共寢方式辦理。

消防署強調，不容許因基層人員反映問題而衍生報復性或不合理管理措施，今天上午已函文各消防機關，在維護消防人 員健康原則下，適度使用冷氣、空調等設備，後續也將持續督促各地方消防機關，推動節能及廳舍管理措施時，應充分考量消防勤務特殊性，確保不影響消防同仁基本生活、健康安全及救災救護效能，如有不當管理情形，將要求立即改善。